Kate Middleton, l'ultima tragedia e il cordoglio di William. Ma è scontro di fuoco con Meghan e Harry I futuri Re e Regina d'Inghilterra piangono un caro amico. Toccante il messaggio sui social. Mentre oltremanica continua la campagna d'odio dell'ex attrice Markle.

L’ennesima tegola, in un periodo nerissimo. Dopo l’annuncio del tumore di Kate Middleton, la sparizione dagli eventi pubblici, la quasi certa assenza nelle prossime parate di giugno, ecco il dolore. Se n’è andato un amico di William e Kate, il 42enne ex rugbista Rob Burrow, per colpa di un terribile malattia neuro-degenerativa. E a quanto pare i principi di Galles, già devastati dalla saluta di Kate, sarebbero al momento ancora più provati. Commovente in tal senso, il messaggio pubblico di William, che coinvolge nelle sue parole anche la consorte. Ma vediamo qui sotto, in dettaglio, tutta la storia.

William e Kate, l’ultima tragedia

Essere o non essere abbattuti, questo è il dilemma. Così verrebbe da parafrasare Shakespeare, guardando la marea di difficoltà che ogni giorno si abbatte sui Reali britannici. Kate Middleton è malata, gravemente. Carlo III, Re da poco, ha pure lui un tumore che lo tormenta. E poi c’è il caso di Meghan Markle e del consorte Harry, che non perdono occasione per sputare veleno dall’America, dove ormai si sono rifugiati. Come se non fosse abbastanza, poi, oggi se ne va per sempre una conoscenza di Kate e di William.

Rob Burrow, ex leggenda del rugby, è morto all’età di 41 anni. Stava lottando da oltre 5 anni con una malattia terrificante, quella del motoneurone, che colpisce i neuroni e ne provoca la degenerazione. Il finale tragico era atteso, perché al momento non esistono cure certe, ma è comunque un’altra botta forte. I futuri Re e Regina d’Inghilterra incassano, come riescono, dedicando a Burrow un sentito saluto. "Una grande leggenda del rugby, Rob aveva un cuore enorme", scrivono su Instagram William e Kate, "ci ha insegnato che in un mondo pieno di avversità dobbiamo osare e sognare". Poi l’ultimo saluto: "Io e Catherine mandiamo il nostro affetto a Lindsey, Jackson, Maya e Macy", cioè la famiglia del rugbista defunto.

Intanto, le voci di Palazzo insistono sulla salute claudicante di Kate. Continua le cure, schiva il pubblico, fa il possibile. Mentre William alza gli scudi e dirige la sua rabbia, comprensibilmente, verso gli ultimi affronti del fratello e di Meghan. Pare infatti che i due abbiano diffuso (a tradimento) notizie private e allarmanti sullo stato di salute della Middleton. Se la Regina Elisabetta fosse qui, arriverebbe una proverbiale tirata d’orecchi attraverso la manica. Ma lo stile di William è diverso. Silenzio (punitivo). Andare avanti sempre. E pensare, almeno lui, al futuro del Regno.

