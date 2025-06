Re Carlo, diagnosi terribile: "Il cancro è incurabile", William e Kate verso il trono Re Carlo III affronta una diagnosi difficilissima, mentre William e Kate si preparano a prendere le redini della monarchia.

Fonte: IPA

La salute di Re Carlo III è diventata uno degli argomenti più delicati e discussi nei media internazionali. Dopo la diagnosi di una forma di cancro nel 2024, il sovrano sta affrontando un difficile percorso di cure che, per il momento, ha stabilizzato la malattia. Nel frattempo, William e Kate Middleton, entrambi alle prese con sfide personali importanti — lui nel supporto al padre, lei a sua volta impegnata in una dura battaglia contro il cancro — si preparano a prendere le redini della corona.

Re Carlo e il "cancro incurabile": ultime notizie e diagnosi

A febbraio 2024 Buckingham Palace aveva comunicato: "Durante il recente intervento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici". Il re ha più volte sospeso gli impegni pubblici a causa degli effetti collaterali delle cure, e a maggio si è espresso pubblicamente sulla malattia: "Una esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche. La paura non tocca solo chi è vittima di queste diagnosi, ma coinvolge anche i propri cari".

Nelle ultime ore, fonti vicine al Palazzo hanno rivelato che il tumore del Re è considerato incurabile, anche se probabilmente il sovrano "morirà con il cancro e non di cancro". Un insider ha svelato: "Sa di essere al crepuscolo della sua vita, e alcune delle sue composizioni artistiche sono piuttosto malinconiche, data la grave situazione in cui si trova con questa diagnosi. Sta canalizzando il dolore e la sofferenza che prova nella sua arte". Carlo trascorre molte ore nella sua tenuta di campagna, dipingendo acquerelli per distrarsi dalla dura realtà.

Re Carlo e il Trooping the Colour 2025: la tradizione cancellata

Un ulteriore segnale della difficile situazione di Re Carlo arriva dalla prossima celebrazione del Trooping the Colour, durante la quale il monarca sarà costretto a rinunciare a una tradizione di famiglia: non salirà a cavallo, come invece ha sempre fatto, ma percorrerà la processione in carrozza insieme alla regina Camilla. Questa scelta, adottata già nel 2024 a causa delle cure oncologiche, riflette le limitazioni fisiche imposte dalla malattia, confermando un lento ma inesorabile adattamento del Re ai nuovi ritmi imposti dalla sua salute.

William e Kate: la preparazione a un futuro di reggenza

Secondo quanto riportato da Radar On Line, William e Kate Middleton si stanno "preparando in sordina" per assumere presto il ruolo di sovrani. La loro presenza sarà cruciale per garantire la continuità della monarchia. La presenza di Kate è ancora più significativa alla luce della sua recente lotta contro un cancro, che ha affrontato lontana dal clamore mediatico.

