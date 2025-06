Kate Middleton al 'Trooping the Colour', il gesto segreto verso William (come Elisabetta e Filippo) Lo sguardo di Kate a William richiama un gesto storico della Regina Elisabetta e Filippo nel Trooping the Colour del 2009: ecco cosa è successo.

Durante il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata militare per il compleanno ufficiale del monarca britannico andata in scena ieri, 14 giugno 2025, un momento intimo ha catturato l’attenzione di tutti: la principessa Kate Middleton, 43 anni, ha lanciato uno sguardo tenero e affettuoso al marito, il principe William, mentre sfilava a cavallo nel cuore di Londra. Questo gesto ‘nascosto’, apparentemente semplice, ha suscitato paragoni immediati con un episodio analogo avvenuto sedici anni fa, nel 2009, quando la regina Elisabetta fu immortalata mentre osservava con altrettanto affetto il principe Filippo durante la stessa cerimonia.

Trooping the Colour 2025, il gesto d’amore di Kate Middleton verso William (e il parallelo con la Regina)

Le somiglianze tra le due coppie reali vanno ben oltre la semplice espressione di affetto. La principessa Kate, durante la cerimonia, ha indossato un elegante abito color acquamarina, completato da un cappello coordinato, un richiamo diretto allo stile raffinato mostrato dalla regina Elisabetta in quella storica giornata del 2009. Il principe William, 42 anni, ha sfilato in uniforme militare, rivestendo il ruolo di Colonnello in Capo delle Guardie Gallesi. Il suo abbigliamento consisteva nella tradizionale tunica militare scarlatta, accompagnata dal caratteristico cappello di pelliccia d’orso, un look identico a quello che il principe Filippo sfoggiò sedici anni fa.

La principessa Kate ha seguito la cerimonia da una posizione d’onore, accanto al re Carlo e alla regina Camilla, in qualità di colonnello delle Guardie Irlandesi, una carica onoraria che la colloca in un ruolo di rilievo durante l’evento. Proprio questa posizione simboleggia il suo impegno istituzionale e la sua partecipazione attiva nelle tradizioni della monarchia.

Il parere degli esperti reali: "Kate è come il principe Filippo"

Gli esperti reali hanno sottolineato come il rapporto tra Kate e William rappresenti un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. La biografa reale Penny Junor ha spiegato a People che Kate "non cerca mai di surclassarlo in alcun modo. Penso che Kate sia un po’ come il principe Filippo che sostiene la regina. Non è superiore a William, ma ha comunque molto da dire".

Sarah Gristwood, autrice del libro Elizabeth: The Queen and the Crown, ha aggiunto che, sebbene il matrimonio di William e Kate sia moderno – basato su un’unione d’amore – mantiene comunque molti elementi tradizionali. "Sembra per lo più una figura di supporto per il marito", ha osservato Gristwood, evidenziando come Kate sia riuscita a coniugare il ruolo istituzionale con la sua personalità e il suo modo di intendere la famiglia reale, diventando un punto di riferimento stabile e di sostegno concreto per William.

Cos’è il Trooping the Colour e il suo significato

Il Trooping the Colour è una cerimonia militare che risale al XVIII secolo, quando i reggimenti dell’esercito britannico "mostravano i colori" – cioè le bandiere – ai soldati per facilitarne il riconoscimento in battaglia. Dal 1748 è diventato un appuntamento annuale per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano, indipendentemente dalla data reale di nascita. Questa tradizione fu stabilita da Giorgio II nel XVIII secolo e da allora si è consolidata come uno degli eventi più iconici della monarchia britannica.

Ogni anno circa 1.400 soldati, 200 cavalli e più di 400 musicisti partecipano alla sfilata che si svolge nel centro di Londra, da Buckingham Palace fino a Horse Guards Parade. Il momento culminante è l’apparizione della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo acrobatico della Royal Air Force.

L’edizione del 2025 ha avuto un significato particolare: è stata la prima parata pubblica dopo l’annuncio della diagnosi di cancro del re Carlo III e arriva poco dopo il ritorno in pubblico della principessa Kate Middleton, anch’essa alle prese con cure oncologiche.

