Kate Middleton, la verità dietro l'assenza ad Ascot. Qual la sua "enorme delusione" Filtra la motivazione che ha spinto Kate Middleton a rinunciare al Royal Ascot: "Sta ascoltando il suo corpo". La necessità di riposo dopo le cure oncologiche e il Trooping of the colors

Ieri – 18 giugno – Kate Middleton avrebbe dovuto prendere parte al Royal Ascot, uno degli appuntamenti più attesi dal calendario reale. Il suo nome era inserito nella lista ufficiale accanto a quello del principe William, con cui avrebbe dovuto sfilare nella seconda carrozza durante il tradizionale corteo reale che precede le corse. Tuttavia, a poche ore dall’inizio dell’evento ippico, Kensington Palace ha comunicato che la principessa non sarebbe stata presente. Una scelta che, pur avendo deluso i fan della coppia reale, riflette una decisione molto personale: Kate sta procedendo con attenzione nel suo ritorno alla vita pubblica, ascoltando i segnali del proprio corpo e mettendo la salute davanti a tutto. Anche davanti agli impegni reali.

Kate Middleton, il motivo dietro l’assenza al Royal Ascot: "Sta ascoltando il suo corpo"

Il ritiro di Kate è stato annunciato poco prima delle 12.30, a meno di due ore dalla partenza dell’evento. Nonostante desiderasse molto partecipare al Royal Ascot, la principessa ha preferito non forzare i tempi e concedersi un momento in più di riposo dopo mesi resi difficili dalle cure contro il cancro che l’ha colpita lo scorso anno.

Come ha spiegato Ailsa Anderson, ex portavoce della regina Elisabetta, la scelta di Kate è stata dettata della necessità di rispettare i propri attuali limiti fisici. Anderson ha sottolineato che Kate "si sta comportando con buon senso, ascoltando ciò che il suo corpo le dice. Sta tornando gradualmente alla vita pubblica".

Il riposo dopo Trooping the Colour e Garter Day

Dopo mesi segnati dalla battaglia contro la malattia, Kate ha ripreso a mostrarsi in pubblico, partecipando con la famiglia agli eventi ufficiali come il Trooping the Colour, tenutosi lo scorso 14 giugno, e due giorni dopo ha presenziato in prima fila a Windsor al corteo dei membri dell’Ordine della Giarrettiera. Ogni apparizione è stata però misurata e calibrata con attenzione e in maniera tale che il suo fisico – ancora provato dalle cure oncologiche – non risentisse troppo dello stress.

Kate, il rammarico per l’assenza e il sostegno a William

Fonti vicine alla principessa hanno raccontato come Kate sia rimasta "sinceramente delusa" per non aver potuto presenziare al Royal Ascot, un appuntamento che da sempre le sta molto a cuore. La sua tristezza è dovuta anche alla consapevolezza di aver lasciato solo William in un giorno particolarmente importante del calendario reale. Tuttavia, il principe è stato ‘soccorso’ dal suo caro amico Thomas van Straubenzee, che lo ha affiancato durante tutto lo svolgimento della cerimonia.

