William commosso: il ritorno di Kate Middleton e il messaggio speciale dei figli George, Charlotte e Louis hanno sorpreso il principe William con un dolce messaggio per la Festa del Papà: due foto inedite e una dedica che ha commosso tutti.

Dopo mesi di silenzio e riservatezza legati alla sua malattia, Kate Middleton è tornata ufficialmente sulla scena pubblica in occasione del Trooping the Colour, la parata celebrativa per il compleanno di Re Carlo. Ma il weekend reale ha avuto un ulteriore tocco di tenerezza: in concomitanza con la Festa del Papà, i tre figli di William e Kate – George, Charlotte e Louis – hanno dedicato al padre un messaggio commovente, accompagnato da due foto inedite e cariche di affetto.

William, il tenero messaggio di George, Charlotte e Louis

"Buona festa del papà, papà (prima e dopo!). Ti vogliamo bene! G, C e L". Con queste parole scritte di loro pugno e firmate con le iniziali, i tre principini hanno celebrato il principe William. Il messaggio è stato condiviso sui canali social ufficiali del Principe e della Principessa del Galles, accompagnato da due immagini scattate all’inizio dell’anno a Norfolk dal fotografo Josh Shinner. Nella prima foto, William abbraccia i figli in un giardino fiorito; nella seconda, in bianco e nero, i bambini si stringono al padre rotolandosi nell’erba alta e tra i narcisi. Un messaggio affettuoso e sincero, che ha conquistato il cuore dei fan come testimoniano gli oltre 880mila like ricevuti dal post nel giro di poche ore.

Trooping the Colour: il ritorno di Kate Middleton

La dolce dedica è arrivata il giorno dopo il Trooping the Colour, la cerimonia che ha segnato anche il ritorno ufficiale di Kate Middleton a un evento pubblico dopo mesi di cure oncologiche. In carrozza con i figli, ha salutato il pubblico lungo il Mall con il consueto sorriso. Indossava un elegante abito-cappotto color acquamarina firmato Catherine Walker, completato da un cappello coordinato di Juliette Botterill e orecchini appartenuti alla Regina Elisabetta II. Sul petto, la spilla reggimentale delle Guardie Irlandesi. Kate ha inoltre fatto notizia per lo sguardo carico d’amore riservato al marito William, proprio come successe al Trooping the Colour del 2009, quando la regina Elisabetta fu immortalata mentre osservava con altrettanto affetto il principe Filippo a cavallo.

Charlotte ha seguito la madre nel look, indossando un abito dello stesso colore e impreziosendo l’outfit con una spilla a forma di ferro di cavallo appartenuta originariamente alla Regina Madre – un simbolo carico di significato familiare. George e Louis, invece, hanno optato per completi scuri e cravatte rosse coordinate. Mentre William ha partecipato alla parata a cavallo accanto alla principessa Anna e al principe Edoardo, Kate ha scelto una presenza più discreta ma simbolicamente potente: il suo ritorno, pur previsto come "limitato", ha segnato un momento importante per i sudditi e per l’intera famiglia reale.

Dopo la cerimonia, i principi del Galles hanno pubblicato una seconda immagine di famiglia, scattata dietro le quinte nella residenza di Kensington Palace. Tutti ancora in abiti cerimoniali, con William al centro della scena, affiancato dalla moglie e dai figli sorridenti. La didascalia recita: "Un’altra splendida giornata al Trooping the Colour per la parata del compleanno di Sua Maestà. Grazie a tutti coloro che sono venuti e a tutti coloro che hanno preso parte".

