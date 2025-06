William, la promessa a Kate Middleton dopo Ascot: una nuova vita per la guarigione William sostiene Kate nella sua lenta guarigione, mentre lei ricalibrerà il suo ruolo pubblico tra riposo, apparizioni ridotte e impegni in smart working.

Dopo l’inatteso forfait di Kate Middleton al Royal Ascot, fonti vicine alla famiglia reale svelano che il principe William "combatterà con le unghie e con i denti" per assicurare alla principessa tutta l’assistenza e il tempo necessario per la sua guarigione. Mentre Kate continua il suo percorso di convalescenza dopo aver affrontato la dura battaglia contro il cancro, l’erede al trono d’Inghilterra si mostra determinato a proteggerla e a sostenerla in ogni fase del recupero. Questo impegno si rifletterà anche nella riduzione degli impegni pubblici della principessa, decisa a concentrarsi sulla salute e sul benessere personale senza rinunciare del tutto al proprio ruolo di figura pubblica.

Kate Middleton, la nuova vita dopo il forfait ad Ascot

Un ex membro dello staff reale ha rivelato al Daily Beast come Kate Middleton stia profondamente riconsiderando il proprio ruolo e i doveri reali, mettendo al centro della sua attenzione la ricerca di un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. La principessa del Galles, 43 anni, sta gradualmente modificando il suo stile di vita per meglio adattarsi alle indicazioni dei medici per una completa guarigione. La sua necessità di riposo e di tempi dilatati tra un impegno ufficiale e l’altro è stata resa evidente mercoledì scorso, quando si è ritirata all’ultimo momento dalla prestigiosa sfilata in carrozza al Royal Ascot, uno degli eventi ippici più famosi al mondo, comunicando la decisione meno di due ore prima dell’evento.

"William combatterà con le unghie per Kate"

Fonti autorevoli indicano che Kate ridurrà i suoi appuntamenti pubblici, preferendo aumentare la sua presenza attraverso lo smart working e sostenendo le cause di cui è patrona a distanza. Questo è confermato anche da una recente dichiarazione scritta rilasciata dalla principessa in occasione della Settimana degli hospice pediatrici, basata sulla sua esperienza come patrona di due importanti istituti. Una fonte vicina ha sottolineato: "La cosa importante qui è la guarigione di Kate".

Kate la scorsa settimana è apparsa in tre impegni pubblici ravvicinati, un calendario troppo serrato che ha messo a dura prova il suo fisico provato da mesi di cure oncologiche, ma la lezione è stata chiara. Il principe William, secondo lo stesso ex collaboratore, assicurerà che la moglie abbia tutto il tempo necessario per riprendersi: "Se avrà bisogno di più tempo per riprendersi, William combatterà con le unghie e con i denti affinché gli venga concesso".

