William senza Kate Middleton ad Ascot: la reazione del principe e l’amico più caro che l’ha salvato Rimasto solo ad Ascot dopo il ritiro di Kate Middleton, il principe William ha affrontato l’evento accanto all'amico Thomas van Straubenzee.

La principessa Kate Middleton ha annullato all’ultimo minuto la sua presenza al Royal Ascot, lasciando il principe William a rappresentare la famiglia da solo in uno degli eventi più seguiti del calendario reale. In un momento così delicato, però, il Principe ha potuto contare sulla presenza discreta e rassicurante di Thomas van Straubenzee, amico di lunga data e padrino della principessa Charlotte.

Kate Middleton assente ad Ascot: "Sta ascoltando il suo corpo"

Fino alle 12 di mercoledì, il nome di Kate Middleton figurava nella lista ufficiale del corteo del Royal Ascot, al fianco del marito. Ma meno di due ore prima dell’inizio della parata, Kensington Palace ha annunciato che la principessa non avrebbe partecipato all’evento. Nessun dettaglio è stato fornito, ma l’episodio conferma come Kate stia procedendo con cautela nel suo rientro graduale alla vita pubblica, seguendo il proprio ritmo dopo il percorso oncologico affrontato negli ultimi mesi.

A detta di fonti reali, Kate Middleton starebbe "ascoltando il suo corpo" e gestendo con grande attenzione i propri impegni. Una scelta prudente, considerando che la Principessa era stata impegnata il 14 giugno nel Trooping the Colour ed è tornata nuovamente sulla scena due giorni dopo in occasione del Garter Day, che però ha inevitabilmente stravolto l’equilibrio della rappresentanza della royal family all’Ascot.

William ‘salvato’ dall’amico Thomas van Straubenzee: chi è

A bilanciare l’assenza di Kate è stata la presenza di Thomas van Straubenzee, da sempre figura chiave nell’entourage più stretto di William. Ex compagno di scuola alla Ludgrove, imprenditore nel settore immobiliare di lusso, Van Straubenzee ha condiviso momenti fondamentali della vita del principe, tanto da essere scelto come padrino per la principessa Charlotte. William e Kate, inoltre, hanno presentato a Van Straubenzee la sua seconda moglie Lucy Lanigan-O’Keeffe, che tra l’altro ha insegnato alla stessa Charlotte alla St Thomas’s Battersea, a testimonianza di un rapporto familiare profondo.

Durante il Royal Ascot, Thomas e Lucy sono stati immortalati accanto a William mentre guardavano le corse dal balcone. Insieme hanno applaudito, chiacchierato e condiviso una cerimonia pubblica che, pur essendo formale, raccontava molto di un’amicizia autentica e stabile. In assenza di Kate, è toccato proprio a van Straubenzee accompagnare il futuro re d’Inghilterra in uno dei passaggi più simbolici della giornata, aiutandolo a superare l’assenza improvvisa della principessa.

