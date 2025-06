Kate Middleton, Charlotte seguirà le sue orme. La scelta che la separerà a lungo da George I principi George e Charlotte prenderanno strade scolastiche diverse: Kate Middleton approva la divisione tra Eton e Marlborough per i suoi primi due figli.

George e Charlotte, i figli maggiori di Kate Middleton e del principe William, si preparano a vivere una fase importante della loro vita: l’ingresso nella scuola secondaria. Ma a quanto pare, lo faranno separatamente. Secondo nuove indiscrezioni, i due fratelli reali seguiranno percorsi scolastici diversi: George sarà iscritto a Eton College, mentre per Charlotte – di due anni più giovane del fratello – si prospetta un futuro al Marlborough College, la scuola frequentata dalla madre. Una scelta che rompe l’idea iniziale di farli studiare nello stesso istituto e che sta facendo discutere i sudditi della Corona.

Kate Middleton e William, scelta la prossima scuola della principessa Charlotte

Attualmente George, Charlotte e Louis, i tre figli di Kate e William, frequentano la Lambrook School, ma il primogenito è pronto a iniziare una nuova avventura scolastica a settembre, poco dopo aver compiuto 12 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Mail’, la famiglia dei principi del Galles ha già iscritto "diversi anni fa" George all’Eton College, dove studiò anche suo padre William. L’istituto privato, riservato esclusivamente ai ragazzi, è stato fondato nel 1440 e rappresenta una tradizione per i reali britannici, anche se non era l’unica opzione sul tavolo per il futuro scolastico del principino.

Fino a pochi mesi fa, infatti, sembrava che Kate Middleton e il principe William stessero valutando seriamente di mandare il George proprio al Marlborough College, l’ex scuola della principessa del Galles. Kate, in particolare, avrebbe espresso delle riserve su Eton, giudicandolo "troppo elitario" e desiderando un ambiente più inclusivo per il figlio.

George a Eton, Charlotte a Marlborough

Alla fine, però, la famiglia reale sembra aver preso la decisione definitiva. Come confermato da fonti vicine al Palazzo, "ogni bambino dovrà frequentare lo stesso istituto del genitore dello stesso sesso", una tradizione seguita da tempo nella Royal Family. George, quindi, seguirà il percorso del padre a Eton, Charlotte quello della madre a Marlborough. La scelta finale riflette dunque un equilibrio tra identità familiare e formazione scolastica. Il Marlborough College, oltre a essere l’alma mater di Kate, è stato frequentato anche da sua sorella Pippa, quindi è un istituto ben conosciuto e apprezzato dalla famiglia Middleton. Un ambiente che si prefigura adatto all’eduzione secondaria di Charlotte, mentre Eton rappresenta per George un passaggio obbligato e perfetto nella preparazione al ruolo di re.

