Kate Middleton, salta (a sorpresa) il Royal Ascot. Sudditi in angoscia e i dubbi sulla malattia La Principessa del Galles, attesa con la Famiglia Reale all'evento ippico, ha annunciato il forfait improvviso. Cresce la paura sulle sue condizioni di salute. Ecco i dettagli.

Piove sul bagnato in terra inglese. La Principessa del Galles Kate Middleton, dopo aver rincuorato giorni fa i fan – era infatti apparsa al Trooping The Colour a Londra – oggi ha comunicato a sorpresa un forfait scioccante. Non ci sarà, Kate, al classico appuntamento del Royal Ascot fissato per la giornata odierna. Avrebbe dovuto presenziare, insieme al marito William, a Re Carlo e alla Regina Camilla. Ma un non precisato imprevisto ha costretto la beniamina del regno ad alzare bandiera bianca. Ora però, tra i sudditi e gli ammiratori, torna il timore che la notizia abbia a che fare con la malattia di Kate. Quel cancro terribile, annunciato più di un anno fa, che al momento sembrava ampiamente sotto controllo. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Kate Middleton, il forfait choc al Royal Ascot

Non ci voleva, quest’ultima tegola che si abbatte oggi sulla Famiglia Reale inglese. L’amatissima Kate Middleton, come riporta Gb News, ha infatti comunicato l’impossibilità di presenziare al Royal Ascot, evento mondano di primissima importanza. La Principessa del Galles si è detta di dispiaciuta, ma non ha aggiunto (a quanto sembra) ulteriori dettagli che aiutino a dipanare il mistero. Insomma, sappiamo solo che Kate non ci sarà, nella Processione Reale in compagnia di William, Carlo e Camilla. E questo è abbastanza per sollevare interrogativi inquietanti.

Ancora più strano, poi, è il fatto che sabato scorso Kate Middleton aveva partecipato regolarmente al "Trooping the Colour" a Londra. E due giorni fa era stata vista al servizio dell’Ordine della Giarrettiera nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. C’è quindi una discrepanza, netta, tra quanto accaduto nell’ultima settimana e quanto annunciato oggi.

Se l’assenza di Kate fosse dovuta a complicazioni di salute – ricordiamo che le cure contro il cancro sono ancora in corso – sarebbe per i sudditi e la famiglia una notizia pesantissima. Ma può anche darsi che Kate, dati gli impegni degli ultimi giorni e la salute ancora cagionevole, abbia preferito non esporsi a fatiche giudicate inutili. Resta comunque tanta apprensione e un briciolo di paura. Che solo ulteriori comunicati potranno sciogliere. Si spera molto presto.

Cos’è il Royal Ascot

Il Royal Ascot, a cui quest’anno Kate Middleton non potrà presenziare, è uno degli eventi ippici più prestigiosi e attesi nel Regno Unito. Si tiene ogni anno ad Ascot, vicino a Windsor, e consiste in un’intera settimana di corse di cavalli di alto livello, caratterizzata da un’atmosfera elegante e mondana, con la partecipazione della Famiglia Reale britannica. L’evento è noto non solo per le competizioni sportive, ma anche per le tradizioni, il dress code rigoroso e le sfilate di moda, che attirano spettatori da tutto il mondo e rappresentano un momento di grande visibilità per la monarchia e per la società britannica tutta.

