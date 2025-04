Jessica Morlacchi, toni neutri e arredamento moderno per la sua casa: dove vive la vincitrice del Grande Fratello La gieffina ed ex cantante dei Gazosa vive a Roma in un tranquillo quartiere residenziale.

Con gran sorpresa di chi si aspettava di vedere trionfante Helena Prestes, a vincere la 18esima edizione del Grande Fratello è stata Jessica Morlacchi. La gieffina, classe 1987, è stata nella Casa del reality oltre 6 mesi, da settembre scorso, quando il programma è iniziato e, salvo una piccola parentesi dopo le liti con la modella brasiliana, non era mai uscita. Conosciuta al grande pubblico per essere voce e basso dei Gazosa, band che vinse il 51esimo Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Stai con me (Forever), ha poi continuato la sua carriera nel mondo della musica come solista, per prendere parte in seguito a diversi programmi televisivi come Ora o mai più, Tale e Quale show e Oggi è un altro giorno. La gieffina e cantante è nata e cresciuta a Roma, città dove tuttora vive. Scopriamo insieme qualche cosa in più della sua casa.

La casa di Jessica Morlacchi: tanta luce e toni neutri che mettono serenità

Jessica Morlacchi vive ancora a Roma, città dove è anche nata e cresciuta. Niente di troppo mondano per lei, ma la sua casa è in un tranquillo quartiere residenziale. Dai video Instagram che condivide con il suo amico Rosario Albanese, imprenditore e content creator romano, abbiamo potuto capire meglio come è fatta la sua dimora all’interno: un’appartamento molto luminoso, grazie alle grandi vetrate che danno sul terrazzo esterno. In tutta la casa i pavimenti sono in gres effetto legno sui toni del beige, mentre in cucina le pareti sono dipinte a strisce verticali grigie e bianche. Anche l’arredamento di questa stanza è chiaro, c’è un comodo tavolo al centro, e si intravede un frigo americano con tantissime calamite e cartoline. Il bagno è sempre sui toni del grigio, così come il soggiorno con il grande divano. In camera, invece, la fa da padrone la testiera del letto, in pelle nera, mentre tutto il resto dei mobili resta bianco.

