Milo Infante è uno dei conduttori Rai più in voga del momento. Dal pomeriggio di Rai 2 è approdato nel Prime time della rete con la versione serale del suo talk, ribattezzato per l’occasione Ore 14 Sera. 4 le puntate in tutto del programma, l’ultima prevista per mercoledì 2 luglio 2025, in cui si sono analizzati i casi di cronaca nera più discussi del nostro Paese, come il Delitto di Garlasco e la riapertura delle indagini 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Premiato dall’ottimo share, sia nella fascia pomeridiana che al suo debutto in prima serata, Infante si sta godendo un altro successo della sua lunga carriera in Rai, iniziata accanto a Monica Leofreddi. Nella sua vita privata, invece, è molto riservato e tende a vivere ben lontano dalla luce dei riflettori, scelta condivisa anche da sua moglie Sara Venturi, con cui condivide la vita dal 2006.

Dove vive Milo Infante: la sua casa chic, sobria e piena di libri

Nato e cresciuto a Milano, in zona viale Monza, Milo Infante è rimasto molto legato alla sua città natale. Tuttavia non sappiamo se il conduttore di Ore 14 abiti ancora nella metropoli meneghina. Il giornalista e sua moglie, l’avvocata Sara Venturi, tengono moltissimo alla loro privacy e a quella del figlio Daniele, motivo per cui è difficile lascino trapelare informazioni sulla loro residenza.

Tuttavia, sebbene sui social non ci siano dettagli sul dove viva Infante e la sua famiglia, qualche scatto postato su Instagram ci mostra come sono gli interni della sua abitazione. Dalle immagini si intuisce che abitino in un appartamento grande e luminoso con un terrazzo sulla zona pranzo pieno di verde. A farla da padrone sono tonalità chiare: il salotto è quasi completamente total white e in questa stanza domina una grande parete a giorno che, oltre al televisore, include un’enorme libreria.

Anche il divano è bianco e in pelle, mentre lateralmente il conduttore ha affiancato qualche pezzo d’antiquariato, come un secretaire e un’altra libreria accanto alla porta scorrevole che porta alla zone notte. Anche i pavimenti sono chiari, proprio come i mobili della cucina, tutte tonalità che conferiscono all’ambiente eleganza e freschezza in un perfetto mix tra uno stile moderno ma chic.

