Gf, Amanda e Iago stanno insieme (lei conferma): la reazione di Jessica Morlacchi: "Ma davvero?" Arriva la conferma ufficiale: è nata una nuova coppia tra ex gieffini, e la vincitrice del reality regisce così

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono ormai finalmente usciti allo scoperto e non hanno più motivo di nascondersi: sono una coppia, l’ultima coppia formatasi tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello conclusasi circa un mese fa con la vittoria finale di Jessica Morlacchi, che con i due ha condiviso tanti mesi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Che tra Amanda e Iago ci fosse una forte simpatia era evidente già durante tutta la durata del reality, ma che questa simpatia potesse trasformarsi in qualcosa di ben diverso era un’ipotesi ancora lontana.

Eppure, pare proprio che questa evoluzione ci sia stata e che la Lecciso e Garcia ormai facciano coppia fissa. Anzi, niente "pare", perché la conferma è arrivata direttamente dalla ex gieffina. Prima, come spesso capita, i due sono stati avvistati insieme in diverse circostanze, poi ecco uscire le foto che documentano questa frequentazione e questo uscire insieme. Mancava solo una conferma ufficiale, che è arrivata proprio da Amanda Lecciso, ospite del format Boom! di Alfonso Signorini.

Il conduttore che ha seguito Amanda e Iago per sei mesi all’interno della Casa del Grande Fratello, ha intuito prima degli altri cosa stesse succedendo, evidentemente, anche perché, le foto della nuova coppia di ex gieffini le ha pubblicate lui. Mancava un’ammissione diretta e anche quella è arrivata. Ha detto infatti Amanda Lecciso: ""Tu sai bene, più di tutti", ha risposto la Lecciso alla domanda diretta di Alfonso Signorini sulla ‘bella frequentazione’ nata con Iago Garcia, svelando che in questo momento la coppia sta passando del tempo libero insieme, godendosi qualche giorno di stacco e vacanza proprio nella sua terra dove il pallavolista l’ha raggiunta. Ha raccontato infatti la ex gieffina: "Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene". E alla domanda se la nuova frequentazione di Amanda piaccia anche alla sua famiglia, la risposta è più che positiva: "A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce".

Amanda e Iago insieme: la risposta di Jessica Morlacchi

Insomma, fine dei misteri. L’unica che è caduta dalle nuvole davanti a questa notizia, paradossalmente, è stata la compagna d’avventura più vicina ad Amanda durante il Grande Fratello, ovvero la vincitrice dell’edizione, Jessica Morlacchi che, durante una diretta con i suoi fan di Instagram è stata presa alla sprovvista dalle domande sulla nuova coppia: "Ma non sapevo niente, dite davvero? Non lo so, non so nulla, mi sono persa qualcosa. No, comunque mi fa piacere. Sarei contentissima se così fosse. Se fosse vero sarei felicissima per loro". Anche la benedizione di Jessica è stata incassata quindi.

