L'Isola dei Famosi è già nel caos: "Rissa sfiorata dietro le quinte", cosa è successo C'è già caos all'Isola dei Famosi: prima ancora di partire per l'Honduras, due naufraghi avrebbero rischiato lo scontro durante il primo servizio fotografico.

Nonostante i dubbi sull’ennesimo reality Mediaset a distanza di pochi giorni sul quinto canale, Un inizio così, diciamocelo, non si vedeva da un po’. L’Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 7 maggio, ma già è riuscita a far parlare di sé, e non certo per merito dei promo o delle anticipazioni ufficiali. A scuotere l’ambiente, infatti, ci ha pensato un clamoroso retroscena svelato da Deianira Marzano: durante lo shooting fotografico che ha coinvolto il nuovo cast, si sarebbe sfiorata una rissa vera e propria tra due dei naufraghi.

La rissa dietro le quinte de L’isola dei Famosi

Stando a quanto raccontato dall’esperta di gossip, tutto sarebbe nato da una questione di visibilità. Alcuni "vip" avrebbero tentato con ogni mezzo di accaparrarsi il centro della scena durante gli scatti ufficiali, generando un clima di tensione alle stelle. "Mi hai rubato l’inquadratura!" avrebbe sbottato uno dei concorrenti, scatenando una reazione a catena che solo l’intervento dello staff è riuscito a contenere. Nulla di nuovo per chi conosce le dinamiche di L’Isola dei Famosi, che storicamente ha sempre esaltato caratteri forti e personalità pronte a tutto per emergere. Eppure, stavolta la situazione sembra essere sfuggita di mano ancora prima di mettere piede sulla spiaggia.

Chi potrebbero essere i protagonisti della lite

Ovviamente, è partita la caccia ai nomi. Tra i concorrenti ufficializzati spiccano Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese, Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano, Cristina Plevani, Serse Cosmi, Loredana Cannata, Angelo Famao, Paolo Vallesi e Camila Giorgi. Due su dieci: difficile indovinare, ma è certo che chi ha cercato di "brillare" al centro dell’obiettivo potrebbe non riuscire a mascherare troppo a lungo i propri istinti da protagonista. Occhi puntati, dunque, sulle foto ufficiali che verranno rilasciate: chi si è piazzato proprio davanti potrebbe tradire una certa smania di protagonismo. E non è escluso che la frizione tra i due esploda definitivamente sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

Un’edizione cruciale dell’Isola per Mediaset

La nuova stagione di L’Isola dei Famosi è una scommessa importante per Mediaset. Dopo i problemi riscontrati dal Grande Fratello e il flop di La Talpa, ma anche l’insuccesso di The Couple Pier Silvio Berlusconi ha chiesto reality più "puliti" e concorrenti capaci di mantenere un certo decoro. Alla conduzione debutterà Veronica Gentili, fresca dell’esperienza a Le Iene, mentre in studio ritroveremo l’inossidabile Simona Ventura come super opinionista e Pierpaolo Pretelli in veste di inviato dall’Honduras. Un team rinnovato che punta a rilanciare lo spirito avventuroso e combattivo del programma, senza però scadere nel trash. La domanda che tutti si fanno è semplice: basterà? Perché se queste sono le premesse, tra fame, intemperie e qualche rivalità mai sopita, potrebbe rappresentare un ritorno ai vecchi fasti.

