Isola dei Famosi, Marina La Rosa e la frecciata a Cristina Plevani: “Non pervenuta, io e lei come bianco e nero” L’ex gieffina ha parlato della nuova esperienza in un reality della vecchia amica, con la quale ha condiviso la casa della prima edizione del Grande Fratello

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Marina La Rosa torna a parlare di Cristina Plevani. A quasi 25 anni dalla loro esperienza nella prima, storica, edizione al Grande Fratello, infatti, l’ex gieffina ha commentato la nuova avventura della vecchia amica, sbarcata recentemente a L’Isola dei Famosi. Vincitrice del primo GF, Cristina è tornata nel mondo dei reality ma – secondo Marina – non avrebbe ancora dato il meglio di sé. L’ex gieffina ha infatti lanciato una sorta di frecciata nei confronti dell’ex coinquilina: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Marina La Rosa su Cristina Plevani a L’Isola dei Famosi 19: le sue parole

Quasi 25 anni dopo il suo trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani è tornata in un reality ed è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. La 19esima edizione dello show – la prima condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista – non è ancora decollata (oggi non andrà in onda) ma in Honduras non mancati i colpi di scena tra violazioni del regolamento, eliminazioni a sorpresa, nascita di nuovi amori e il timore per un ritiro di massa. Cristina, però, è rimasta ancora in disparte, almeno secondo Marina La Rosa.

Ex concorrente del Grande Fratello (ha condiviso la casa della prima edizione proprio con Cristina Plevani), Marina La Rosa ha infatti commentato per la prima volta la nuova esperienza in un reality della sua ex coinquilina. Incalzata dai fan sui social in un box a domande aperte, infatti, l’ex gieffina ha risposto a una domanda su Cristina. "Cosa ne pensi di Cristina Plevani? Siete amiche" la curiosità del follower, a cui Marina ha deciso di replicare senza filtri. "Io e Cristina siamo il sole e la luna, l’est e l’ovest, il bianco e il nero, il bene e il male, la riccia e la liscia" ha spiegato l’ex gieffina, ricordando anche e soprattutto i tempi del GF, dove lei era considerata la ‘gatta morta’ e Cristina la fedele innamorata di Pietro Taricone (prima della chiacchieratissima rottura): "Insomma, tanto diverse ma ci si vuole bene" ha raccontato Marina.

Marina La Rosa, però, ha approfittato della domanda per lanciare una sorta di frecciata nei confronti di Cristina Plevani che, stando alle sue parole, non sarebbe ancora entrata nel pieno del gioco a L’Isola dei Famosi 19: "All’Isola, al momento, non è ancora pervenuta. La sto aspettando".

