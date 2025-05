Cristina Plevani, cosa fa oggi: il Gf con Taricone, il nuovo lavoro e quel problema con Signorini Cosa fa adesso la prima trionfatrice del Grande Fratello del 2000: il lavoro, la storia d'amore con Pietro Taricone e la partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Cristina Plevani è la storica vincitrice del primo Grande Fratello di ben 25 anni fa. È nota al pubblico anche per la sua relazione con Pietro Taricone. Adesso, mentre si dedica al mondo dello sport, ritornerà in tv nel cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Cosa fa oggi Cristina Plevani

L’ex gieffina è sempre stata una grande amante dello sport, facendo la bagnina fin da giovanissima. Adesso è istruttrice di nuoto e fitness di primo e secondo livello, specializzata in hydro bike. Le piacciono anche il kick boxing e il nuoto. Lavora nel bresciano e ogni volta che inizia un’attività mostra molto entusiasmo sui social. Nella sua vita ha lavorato anche come cassiera in un supermercato e in un negozio di abbigliamento.

La storia d’amore con Pietro Taricone

Il mai dimenticato Pietro Taricone, scomparso nel 2010 a seguito di un incidente con il paracadute, e Cristina Plevani hanno avuto una storia d’amore all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2000. Fu la prima coppia del Grande Fratello, ma nonostante l’affiatamento tra i due non è durata molto. Una volta usciti dal programma non si sono praticamente più rivisti. La bagnina ha parlato di lui una volta durante un’intervista al settimanale DiPiù nel 2020: "Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza".

Il problema con Alfonso Signorini

La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha commentato nel 2023 a Non succederà più su Radio Radio cosa pensava del GF Vip e del conduttore Alfonso Signorini. "Come presentatore a me Signorini non piace. È un grande professionista come giornalista, ma come conduttore no, perché mi ha sempre dato l’impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati nel reality: mi sembrava che alcuni concorrenti venissero trattati in modo diverso rispetto ad altri. Signorini mi dà spesso l’idea di non essere super partes. Se uno viene squalificato, viene squalificato. Se prendi una posizione, la devi prendere in modo netto e dare un segnale. Con Katia Ricciarelli si comportava in maniera differente. Ma ce ne sono una marea".

Nel 2018 anche Cristina Plevani avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, tuttavia la trattativa saltò all’ultimo momento. Adesso però è ora per lei di rimettersi in gioco davanti alla telecamere, questa volta de L’Isola dei Famosi.

