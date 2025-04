The Couple: caos pastiera. Manila Nazzaro contro Benedicta Boccoli a Pasqua: "Non si fa!" Cosa è successo Nervi già tesi nella casa del nuovo reality condotto da Ilary Blasi: e anche una pastiera può scatenare il caos

E’ Pasqua anche nella Casa di The Couple dove, di giorno in giorno, aumentano le tensioni fra gli inquilini. In queste ultime ore, il pubblico che segue la diretta no stop del nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che ha preso il posto del Grande Fratello, si è ritrovato davanti una dinamica che non avrebbe sfigurato tra quelle classiche degli ex gieffini. Una sfuriata un po’ surreale, per una questione non così grave ma che, tra le quattro mura di una convivenza forzata tra sconosciuti, come spesso accade ed è accaduto in passato, può trasformarsi in una miccia che dà il via ad un incendio di polemiche e sfuriate. Ma cosa è successo questa volta?

The Couple: il dramma di Pasqua

Come dicevamo c’entra la Pasqua. Anche nella casa di The Couple infatti queste sono ore di festa, e i coinquilini si sono organizzati come possibile per festeggiare un giorno così importante, da celebrare quest’anno, lontani da amici, familiari e affetti vari.

Può esistere per una campana, una Pasqua senza pastiera? La domanda è retorica e la risposta è no. Tant’è che Irma Testa, per celebrare la festa e forse sentirsi un po’ a casa, ha deciso di preparare la deliziosa torta tradizionale, con molta cura e la pazienza che richiede, per poi infornarla e portare a termine una creazione culinaria con l’intenzione di regalare un po’ di gioia a tutti i coinquilini. Un gesto così gentile e amorevole invece, ha fato vita a uno scontro inaspettato, e a una sfuriata di Manila Nazzaro contro Benedicta Boccoli. Ma cosa è successo?

Quando Irma Testa ha finalmente sfornato il suo capolavoro e lo ha lasciato riposare, l’attrice, pare su suggerimento di qualcuno in confessionale, con fare birichino ne ha assaggiato un pezzettino mandando letteralmente su tutte le furie la ex miss Italia: "No, questo non si fa: avete rovinato una pastiera bella. Avete visto ieri Testa quando impegno ci ha messo per fare delle belle strisce? Quanta precisione? Perché hanno un significato, ora sembra rosicchiata dai topi". Manila Nazzaro è talmente furiosa che le salgono le lacrime mentre si sfoga.

Boccoli ha provato a riportare la discussione su un piano di realtà, impresa sempre molto difficile dato l’isolamento e la situazione vissuta dai reclusi, dicendo: "A me dispiace che tu ci sia rimasta male, mi dispiace moltissimo, però è una pastiera, ridimensioniamo i problemi".

Un invito che non viene colto da Manila Nazzaro, che continua strenuamente la sua polemica. "Posso dire che, secondo me, non era una cosa da fare? Non è per la pastiera in sé, è per il lavoro fatto dal gruppo. Se vedo che Irma ci mette tanto a costruire questa sedia, magari questa sedia ha un valore, prima di fare un taglio a questa sedia ci penso due volte. Qui il vero esiste soprattutto a metà, quello che dici tu è vero ma lo è anche ciò che dico io".

Insomma, la questione pastiera è diventata un terreno di scontro, fino a che Benedicta Boccoli non ha deciso di arrendersi e scusarsi, non prima di aver sottolineato velenosamente, l’esagerazione da parte di Manila Nazzaro: "Se questo è l’andamento vi chiedo scusa, ma è un dramma da ridimensionare. Diventa un fatto troppo pesante, ribadire questo concetto come se fosse successa una cosa gravissima, lo trovo eccessivo".

