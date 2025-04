Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Irma Testa amareggiata per la scelta dei fratelli Mileto Questa sera, le Nomination hanno decretato le due coppie a rischio: Irma e Lucia e Jasmine e Pierangelo. Irma in particolare ha deciso di indagare per capire chi potesse aver fatto il loro nome in confessionale. Non impiega molto per scoprire gli indiziati che rispondono ai nomi di Danilo e Fabrizio. Una scoperta che ferisce molto la pugile, per due due ragioni: la prima per un motivo di affetto e fiducia, la seconda, ben più importante per lei, è per una questione di strategia. "Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale?" questa l'accusa che la pugile muove a Danilo, dispiaciuto per aver scelto l'amica. Quello che ferisce Irma è il cambio di rotta "Avevo fatto i miei conti e mi sono fidata" continua.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Lite tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese Manila Nazzaro è tornata a discutere del pastiera gate, manifestando disappunto per la pastiera rovinata durante le feste pasquali. Forse stanco del discorso, Antonino ha minimizzato la cosa davanti alla donna, scatenando uno scontro, con la Nazzaro che si lamentava: Una pastiera fatta da me, Irma e altre per tutte, ci sembrava un gesto bello per il gruppo. Lo scherzo ci sta, ma andare a rovinare una cosa su cui ci eravamo impegnate così tanto. Come dice Luca ho una bella scorza da questo punto di vista, detto ciò qui purtroppo c’è assolutamente una disattenzione per gli altri”. Benedicta ha provato a mediare: “Mi dispiace moltissimo che tu ci sia rimasta male, però è una pastiera”. Antonino Spinalbese ha espresso il suo disappunto per la tensione creatasi, affermando: “Innanzitutto volevo dire che le pastiere sono state ridate. Detto questo mi è venuta l’ansia perchè le strisce avevano un significato che ho poi chiesto, ma non lo sapevano. Siccome ho visto che ci è rimasta male davvero mi è venuta l’ansia”, ha tagliato corto il ragazzo.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Jasmine Carrisi si sfoga contro le sorelle Testa Dopo il confronto appena avuto in giardino con le sorelle Testa e Giorgia, Jasmine si sfoga in piscina con Antonino e Danilo, riportando quanto accaduto. “Le nostre Nomination, almeno una, era già chiara. Noi avremmo nominato voi. Non è una novità”, dice riferendosi ad Antonino, al quale chiede conferma con trasparenza, ricevendola subito dopo. Poi la ragazza racconta che le sorelle, più volte prima della terza puntata, avevano chiesto insistentemente se le avrebbero nominate. Atteggiamento reputato sospetto. Danilo rivela che anche a lui e a suo fratello era stata fatta la stessa domanda, e aggiunge che durante la puntata i due hanno poi cambiato le loro scelte. Jasmine chiarisce: “Se poi tu mi nomini, io non me la prendo per la Nomination perché è un gioco, però sei incoerente”. Antonino coglie l’occasione per sottolineare con ironia un’accusa che spesso gli viene rivolta: “Però poi sono io lo stratega”. E aggiunge, con tono incredulo: “Io sono scioccato”. Jasmine è visibilmente delusa e non ha affatto apprezzato l’atteggiamento delle sorelle Testa, che considera scorretto. “Non mi fiderò più”, ammette.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Ilary Blasi in crisi per gli ascolti Disastro crescente per Ilary Blasi: The Couple è stato visto questo lunedì solo da 1.328.000 di telespettatori, con uno share pari al 10,9%. Su Rai 1, Ulisse – Il piacere della Scoperta ha ottenuto invece 3.038.000 spettatori, con uno share pari al 18,3%. Continua quindi il crollo vertiginoso del reality, passato dal 18$ della prima puntata, al 13%, e ora al 10%.