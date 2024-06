Ascolti tv 2 giugno: L’Isola dei famosi risale con la semifinale, Morandi tiepido, Liorni saluta L’Eredità con il 24,9% La serata di Gianni Morandi “Evviva” non sfonda e il reality di Luxuria cresce: bene Ranucci, Gerry Scotti chiude La Ruota della Fortuna, tutti i numeri di ieri

In una serata di addii e quasi addii, L’Isola dei Famosi regala un sussulto. Ieri domenica 2 giugno 2024 il reality show di Vladimir Luxuria ha vinto la prima serata degli ascolti tv con il 16,9% di share, staccando la prima serata di musica di Rai 1 condotta da Gianni Morandi Evviva, ferma al 15,8%. Nel preserale sono arrivati due addii eccellenti, con Marco Liorni che ha terminato la lunga cavalcata al timone de L’Eredità e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che ha chiuso i battenti (un po’ a sorpresa) dopo solo un mese di messa in onda. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv 2 giugno, la prima serata: chi ha vinto

Ieri domenica 2 giugno 2024 è arrivato il terzo appuntamento domenicale per la 18esima edizione de L’Isola dei Famosi. In una stagione complicata, segnata indelebilmente dalla crisi d’ascolti, nella prima serata di ieri il reality show condotto da Vladimir Luxuria ha finalmente fatto segnare una crescita, salendo al 16,9% di share (due punti in più rispetto all’ultima puntata, numeri che non venivano toccati dallo scorso aprile) in occasione della semifinale, che però è arrivata ancora a stento oltre i 2 milioni di spettatori (2 milione e 13mila) su Canale 5. La serata per celebrare i 70 anni di musica in televisione Evviva, condotta Gianni Morandi (in compagnia di Amadeus, Roberto Vecchioni e Francesca Michielin) su Rai 1, non è andata oltre il 15,8% di share, conquistando 2 milioni e 679mila spettatori. Bene, invece, la serata di Report su Rai 3: il programma di Sigfrido Ranucci ha raggiunto il 9,5% di share con 1 milione e 678mila spettatori.

Su Italia 1 il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice ha appassionato 1 milione e 41mila spettatori, pari al 6,3% di share; Delitti in Paradiso su Rai 2 ha toccato il 5,5% di share con 933mila spettatori, mentre Zona Bianca di Giuseppe Brindisi ha raggiunto il 4,2% di share grazie a 552mila spettatori su Rete 4. Su La7, invece, La Torre di Babele ha totalizzato 675mila spettatori, pari al 3,9% di share.

Preserale: chiudono L’Eredità e La Ruota della Fortuna

La fascia preserale di domenica 2 giugno 2024 ha visto, come anticipato, due addii eccellenti nel palinsesto. Marco Liorni ha concluso una stagione fatta di grandi successi al timone de L’Eredità (da stasera andrà in onda Reazione a catena con Pino Insegno), salutando Rai 1 con il 24,9% di share e 3 milione e 486mila spettatori. Terminata anche La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ieri ha chiuso con il 20,2% di share e 1 milione e 981mila spettatori su Canale 5.

