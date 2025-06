Ironheart, svelato un personaggio che debutterà nell'MCU: il dubbio su Mephisto La lista dei titoli degli episodi e la line-up completa della serie offrono dettagli interessanti e strizzano l'occhio all'arrivo del personaggio tanto atteso

Ironheart, l’ultima serie tv originale Disney+ facente parte dell’MCU, sta per sbarcare sul servizio di streaming. Il 25 giugno rivedremo in azione Riri Williams, genio della tecnologia già comparsa in Back Panther: Wakanda Forever. Come appreso da Comicbook, nella serie farà il suo debutto Slug, una hacker davvero in gamba. A darle il volto sarà la vincitrice di RuPaul’s Drag Race All Stars Shea Couleé, della quale abbiamo potuto avere un assaggio grazie a Entertainment Weekly. Ma non c’è solo questo, perché la lista completa degli episodi della serie ha scatenato i fan, che vi avrebbero trovato un indizio per la tanto desiderata comparsa di Mephisto.

Prima Slug e poi Mephisto in Ironheart?

"Aiuto un gruppo di Robin Hood hacker a rubare ai privilegiati per restituire alla comunità", ha detto Coulée in merito alle motivazioni del suo personaggio. "Sono… come l’autista per la fuga. Me ne sto seduta nel mio van col mio piccolo laptop e le mie unghie aguzze e aiuto gli altri a entrare nei mainframe". Il passato del personaggio, continua Coulée, è avvolto nel mistero e non si è voluta sbilanciare troppo: "Questa versione di Slug è qualcuno a cui ci si è riferito come nome in codice. Ma non voglio rivelare troppo sulla sua backstory".

Non è solo Slug ad aver attirato l’attenzione dei fan, però. La lista completa dei titoli degli episodi, infatti, ha acceso le speranze degli appassionati. Il font della quinta puntata, Karma is a Glitch, è piuttosto peculiare e riporta la M di karma visibilmente sfumata di rosso in mezzo a un testo altrimenti tutto nero. Per i fan è un chiaro riferimento al personaggio di Mephisto, che potrebbe finalmente fare la sua apparizione in questa serie. Da tempo si vocifera che il rosso demone della Marvel prima o poi comparirà e Ironheart porterà in scena numerosi elementi occulti e magici. Non resta che aspettare e vedere. Ricordiamo che Ironheart uscirà con i primi 3 episodi su Disney+ il 25 giugno, mentre i restanti 3 arriveranno esattamente una settimana dopo.

