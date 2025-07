Eyes of Wakanda: Marvel apre i cancelli ai "cani da guerra" del regno, il trailer fa già parlare i fan Un trailer mozzafiato anticipa la nuova serie Eyes Of Wakanda, tra poteri ancestrali e missioni segrete per proteggere il vibranio disperso nel mondo.

L’incredibile universo di Black Panther è pronto ad espandersi: il 27 agosto 2025 debutterà su Disney+ la nuova serie animata di Marvel, Eyes Of Wakanda e il primo trailer pubblicato nelle scorse ore, sta facendo già parlare. La storia esplorerà diversi personaggi di Wakanda. Anche se dura solo 30 secondi, questo breve video regala un’anticipazione molto evocativa di questa nuova produzione. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Eyes Of Wakanda, il teaser trailer mostra i guerrieri pronti alla grande battaglia

I Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer di Eyes of Wakanda, la nuova serie animata ambientata nell’universo di Black Panther che vede l’ingresso di Iron Fist. Sebbene il video non sveli molti dettagli, offre un’anteprima suggestiva della produzione, con uno stile visivo potente e coinvolgente. La storia segue un gruppo di guerrieri incaricati di recuperare antichi manufatti in vibranio sparsi per il mondo, lasciando intendere un’ambientazione ricca di mistero e cultura. In un’intervista con Entertainment Weekly, Todd Harris, creatore e regista della serie, ha svelato nuovi dettagli, dichiarando: "Mi hanno dato carta bianca. Sono uno studente di storia e un fan di lunga data della Marvel, da prima che mi permettessero di essere lasciato solo in una fumetteria." Ha inoltre spiegato che la storia riflette "l’interconnessione della Marvel con l’interconnessione della storia, oltre all’interconnessione della storia umana."

Trama e data di uscita della serie animata Eyes Of Wakanda

La serie Eyes of Wakanda seguirà gli Hatut Zeraze, i "cani da guerra" del Wakanda, un corpo speciale che protegge il regno e recupera manufatti in vibranio sparsi nel mondo. Composta da quattro episodi, la storia coprirà un arco temporale di millenni. Lo show uscirà il 27 agosto su Disney+ e segna un cambiamento nel modo in cui i Marvel Studios stanno promuovendo le loro produzioni, adottando una strategia più curata rispetto al passato. Proprio riguardo la trama, il regista ha spiegato: "Mi è piaciuta molto l’idea di dare a tutti la propria visione della storia. La storia inizia alla fine dell’Età del Bronzo Occidentale, e da quella scintilla nasce questa gigantesca storia di spionaggio che riecheggia nel tempo… Si ottiene un James Bond degno del Wakanda, e a volte anche in versione femminile, sullo sfondo di tutta la meraviglia che caratterizza il Wakanda."

L’attesa è tanta e si può dire che questo trailer ha suscitato quella giusta curiosità che promette bene. Inoltre, Eyes of Wakanda rappresenta la prima serie dell’MCU inclusa nella Fase Sei, iniziata con I Fantastici Quattro – Gli inizi e destinata a concludersi con Avengers: Secret Wars.

