Eyes of Wakanda è una storia di avventura, coraggio e tanto pericolo: tutto sulla serie TV di Disney+ Eyes of Wakanda è la nuova serie TV di Disney+ che ci riporta nell'amato mondo della Marvel: ecco la trama, cosa svela il trailer e quando esce

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Disney+

CONDIVIDI

Quattro guerrieri e un obiettivo, tutto per il Wakanda. Eyes of Wakanda è la nuova serie TV di Disney+ che ci riporta in uno dei mondi più amati dell’Universo Marvel, ma con una nuova storia e appassionanti protagonisti. Prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, la serie segue le avventure di coraggiosi guerrieri del Wakanda nel corso della storia. Tutti e quattro gli episodi di Eyes of Wakanda della Marvel Animation saranno disponibili in streaming su Disney+ il 1° agosto 2025.

La trama di Eyes of Wakanda, cosa racconta il trailer e il cast vocale

Eyes of Wakanda si concentra sugli Hatut Zaraze, incaricati di recuperare manufatti di Vibranio da vari nemici. Le prime immagini del trailer della serie animata ci mostrano proprio i quattro protagonisti, come detto dei guerrieri, che vagano per il mondo alla ricerca di queste reliquie. Sarà però una missione ricca di pericoli, durante la quale ottenere ciò che cercano non sempre sarà così semplice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serie è l’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe e fa parte della Fase 6, iniziata con I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Il cast vocale originale è composto dai protagonisti Cress Williams e Winnie Harlow, oltre a Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon.

Ci sarà un Iron First donna

La serie presenta inoltre un Iron Fist al femminile, interpretato da Jona Xiao. Sebbene i dettagli siano pochi, questa è la prima volta che una donna assume ufficialmente il ruolo di Iron Fist nell’Universo Cinematografico Marvel, animato o meno. I fumetti hanno anche apportato delle modifiche per rendere il primo Iron Fist al femminile.

L’ultima volta che i fan sono tornati in Wakanda è stato in Black Panther: Wakanda Forever del 2022, il sequel del film Marvel candidato al premio come miglior film del 2018. Quel film ha introdotto il mondo sottomarino di Atlantide e visto il ritorno di Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira e Martin Freeman. Cosa accadrà ora in questa nuova storia?

Potrebbe interessarti anche