Marvel accontenta i fan, nella serie Ironheart c'è anche il super cattivo che tutti volevano (saranno dolori) Ormai il velo del mistero è stato sollevato e i Marvel Studios hanno accontentato quelle migliaia e migliaia di fan che lo invocavano a gran voce

Ormai era quasi diventato un meme, con i fan che ne preannunciavano la comparsa sin dai tempi della prima serie Disney+, Wandavision, ritrovandone "indizi" qui e là. Ma, fino ad ora, la Marvel aveva sempre glissato facendo orecchie da mercante in merito. E invece con Ironheart è finalmente realtà: abbiamo Mefisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Le voci che volevano il comico e attore, creatore dei personaggi di Borat e Ali G, unito al progetto MCU nei panni del demone circolavano già da tempo. Se ne parlava da almeno 4 anni, prima ancora che Ironheart entrasse in produzione, ma la Marvel non ha mai ufficializzato il casting, cercando di tenere il maggiore riserbo fino all’ultimo. Ovviamente da qui in poi ci saranno pesanti spoiler della serie, quindi ritenetevi avvisati.

Sacha Baron Cohen è Mefisto in Ironheart, ora è ufficiale

Come facilmente preventivabile, è stato proprio Mefisto a fornire The Hood del suo magico mantello. Quando però Riri Williams sconfigge il criminale, l’angelo caduto mette gli occhi sulla ragazza, offrendole un patto. In cambio della sua anima, riporterà in vita Natalie. Riri accetta, stringendo un accordo che avrebbe fatto senza dubbio felice il Dottor Faust di Marlowe. In cambio offre la sua anima, con risvolti ancora ovviamente ignoti per il futuro del personaggio.

Ma chi è Mefisto nei fumetti?

Il personaggio di Mefisto è un parto di Stan Lee e John Buscema. Inizialmente antagonista principale di Silver Surfer e di Ghost Rider, negli anni è comparso più o meno ovunque. Al cinema ha anche avuto un paio di incarnazioni live action. La prima, col volto di Peter Fonda, in Ghost Rider del 2007; la seconda con quello di Ciaran Hinds, in Ghost Rider: Spirito di vendetta del 2011. Si ispira chiaramente al Mefistofele comparso nel già citato Dottor Faust di Marlowe. Il demone sostiene che sia nato a seguito della morte per suicidio dell’Essere Supremo, che avrebbe anche creato l’intero Universo Marvel nonché le Gemme dell’Infinito. Completamente malvagio, è stato attivamente responsabile di alcuni eventi maggiori della timeline dell’Universo Marvel, come il rapimento dell’anima di Cynthia Von Doom e la trasformazione di Norman e Harry Osborn in Green Goblin e Kindred.

I poteri di Mefisto in Ironheart

Entità demoniaca e immortale, Mefisto vanta una pletora abbastanza sconfinata di poteri. Può usare la magia e alterare la realtà, variare i propri attributi fisici fino al sovrumano e ha la capacità di cambiare forma e dimensioni. Può anche proiettare illusioni, manipolare i ricordi e alterare il tempo e la realtà. L’obiettivo principale di Mefisto è raccogliere anime umane attraverso patti, come successo proprio con Riri in Ironheart.

