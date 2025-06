Disney+, film e serie in uscita a luglio e agosto 2025: dal sequel di 'Quel pazzo venerdì' ai 'Fantastici 4' Scopriamo tutte le novità che ci attendono questa stagione su Disney+, dalle grandi produzioni Marvel, al secondo capitolo dell'iconico cult con Lindsay Lohan.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un’estate, quella di questo 2025, che si preannuncia ricca di novità su Disney+, con una varietà di contenuti che spaziano dai supereroi Marvel alle avventure animate per i più piccoli, fino a documentari storici e i grandi thriller. Ecco una panoramica delle principali uscite previste in questa stagione.

Le uscite estive di Disney+, da I Fantastici 4: Gli Inizi, a Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo

L’estate 2025 su Disney+ sarà tutt’altro che noiosa: tra film attesi, ritorni sorprendenti e incursioni nel mondo Marvel, la piattaforma ha messo insieme un mix che punta dritto a conquistare famiglie, fan del fantasy e amanti dell’azione. Già a luglio si parte col piede giusto: Zombies 4: Dawn of the Vampires arriva su Disney+ l’11 luglio, il giorno dopo il debutto su Disney Channel. La storia riparte con Zed e Addison, stavolta impegnati come animatori in un campo estivo popolato da vampiri e Daywalkers. Il tono resta quello scanzonato e musicale che ha reso la saga così amata dai più giovani, ma con un’atmosfera più cupa e un sound tutto nuovo: ben 13 le canzoni originali, tra cui The Place to Be e Don’t Mess With Us.

A fine mese, il 23 luglio, tocca a I Fantastici 4: Gli Inizi, che per ora sarà disponibile solo in sala, ma secondo indiscrezioni potrebbe approdare su Disney+ già nel mese di agosto. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’idea che il primo film della Fase Sei del MCU, ambientato in un universo anni ’60 e con personaggi iconici come Silver Surfer e Galactus, possa arrivare così presto in streaming ha già acceso la curiosità dei fan.

Ma è ad agosto che la piattaforma si fa davvero interessante. Il 6 esce Eyes of Wakanda, una miniserie animata legata all’universo di Black Panther, composta da quattro episodi che raccontano le missioni dei guerrieri Hatut Zeraze nel corso della storia. Un progetto che promette di ampliare l’immaginario del Wakanda, con uno stile visivo curato e una narrazione che attraversa i secoli. Due giorni dopo, l’8 agosto, fa il suo ingresso in sala Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo, sequel diretto del cult con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan: la storia si apre a una nuova generazione con scambi di corpo ancora più caotici, coinvolgendo madre, figlia e persino nipoti. Per ora resterà solo al cinema, ma non è escluso un arrivo successivo sulla piattaforma.

Infine, il 13 agosto, tocca a Alien: Pianeta Terra, prequel horror-fantascientifico che sbarcherà direttamente su Disney+. Creato da Noah Hawley, il progetto si piazza temporalmente due anni prima del film del 1979, con una protagonista femminile alle prese con una nuova minaccia aliena su una Terra del futuro. Il tono si preannuncia inquietante, con atmosfere tese e l’immancabile presenza degli xenomorfi. Insomma, una proposta estiva ampia e ben calibrata.

