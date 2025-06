Ironheart, boom di recensioni negative per la serie Marvel: Disney+ subissata dal review bombing dei troll "anti-woke" Numerosi utenti hanno invaso Rotten Tomatoes di recensioni negative ancora prima che la serie uscisse in streaming, solo perchè ritenuta woke

CONDIVIDI

Ci risiamo. Per l’ennesima volta internet si dimostra essere popolato da teste completamente vuote. La serie tv Ironheart, uscita in streaming su Disney+ il 25 giugno con i primi tre episodi, sta venendo bersagliata sul web da una vergognosa campagna di review bombing da chi non vuole vedere etnie diverse da quella bianca ritratte in prodotti mainstream. La serie è strettamente legata al mondo di Black Panther e del Wakanda e ha per protagonista una giovane donna di colore. I troll si sono quindi scatenati, travolgendo di recensioni negative la serie prima ancora che uscisse in streaming.

Ironheart, le recensioni negative impazzano prima dell’uscita della serie su Disney+

Quella del review bombing, ovvero sommergere di commenti negativi un prodotto prima ancora che sia uscito, solo perchè etichettato come "irricevibile" e "negativo", è una pratica che negli ultimi anni è diventata sempre più frequente. Nel recentissimo passato è stato strumento usato da una particolare frangia di troll del web, spesso caratterizzati da un estremismo di destra piuttosto marcato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima vittima è stata appunto Ironheart, che si è vista appioppare una valutazione degli utenti del 32% su Rotten Tomatoes ancor prima che fosse disponibile per il pubblico. A tutto ciò ha fatto eco una orrenda campagna volta ad aumentare il numero di dislike sul trailer della serie.

Di cosa parla Ironheart e dove vederla in streaming?

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie tv Disney+ segue Riri Williams mentre abbandona il MIT per continuare a lavorare sulle proprie invenzioni in maniera indipendente. Ispirata dal lascito di Iron Man, la giovane inventrice costruirà una propria versione dell’armatura ancora più avanzata, finendo per scontrarsi con forze oscure, magiche e misteriose e con il potente nemico The Hood.

Ironheart è disponibile in streaming su Disney+ dal 25 giugno con i primi 3 episodi. I successivi 3 arriveranno a partire dal 2 luglio a completare la stagione 1.

Potrebbe interessarti anche