Ironheart, Robert Downey Jr spiazza tutti con un possibile spoiler: il Dottor Destino nel MCU L'ex attore di Iron Man nell'MCU è intervenuto a Good Morning America, lanciando qualche strizzata d'occhio al futuro del suo e di altri personaggi.

Manca ancora diverso tempo prima dell’uscita nelle sale di Fantastici Quattro – Le origini, che arriverà un paio di settimane dopo l’atteso Superman di James Gunn. Alla Disney, per mantenere alto il livello di attenzione dei fan riguardo l’MCU, stanno puntando su Ironheart, serie in uscita su Disney+ il 25 giugno con i primi 3 episodi. La giovane Riri Williams, già vista in Black Panther: Wakanda Forever, farà il proprio ritorno per scontrarsi con alcune forze magiche. Come canonico, il tour stampa degli attori principali ha fatto tappa a Good Morning America, programma della ABC (emittente sotto l’egida della casa di Topolino). Durante l’intervista, la conduttrice Robin Roberts ha fermato tutti, facendo intervenire in collegamento nientemeno che Robert Downey Jr: ecco cosa ha detto su Ironheart e il futuro del Dottor Destino.

Robert Downey Jr ha svelato il sostituto del Dottor Destino in Ironheart?

L’amato attore che fino al 2019 ha vestito la scintillante e iper tecnologica armatura di Iron Man, ha salutato giovialmente i presenti mettendo in bella vista il cappellino brandizzato Pinewood Studios. Una ovvia mossa di marketing per promuovere il prossimo Avengers: Doomsday, in cui darà il volto al Dottor Destino. Ha poi rivolto la parola direttamente a Dominque Thorne/Riri Williams, facendole i suoi auguri: "Signorina Thorne, non potrei essere più felice nel vedere te dare vita a Riri Williams".

L’attore ha poi scherzato con l’altro membro del cast presente in studio, ovvero Anthony Ramos, che nella serie interpreterà l’enigmatico villain The Hood. "The Hood mi rende nervoso. Non è che il cappuccio (appunto hood inglese, ndr) è verde per caso? Per favore non ditemi che il signor Ramos mi sostituirà come Dottor Destino col suo Parker Robbins (l’identità segreta di The Hood, ndr)". Insomma, un divertente siparietto che ha lanciato qualche interrogativo per i fan e che si è concluso con un sincero augurio da parte del fu Iron Man nei confronti di quella che "raccoglierà" la sua eredità: "Alla fine dei conti, Iron Man adora Ironheart". "Anche Ironheart adora Iron Man", ha risposto Thorne a sua volta.

