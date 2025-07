Marvel lancia Eyes of Wakanda: la miniserie animata che svela i guerrieri segreti del Vibranio su Disney+ ad agosto Ad agosto su Disney+ arriverà Eyes of Wakanda, la miniserie Marvel animata che racconta le epiche missioni dei guerrieri wakandiani alla ricerca del Vibranio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Quella che per molti è stata una lunga attesa, sta per finire (finalmente). La miniserie animata Marvel, Eyes Of Wakanda, presentata il mese scorso al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, sta per fare il suo debutto sulla piattaforma Disney+. Con i suoi quattro episodi, ci trasporterà in un’avventura unica ambientata nel mondo di Black Panther. Tempo fa, Todd Harris, showrunner e regista, spiegò che la serie combina l’eleganza e il fascino tipici di James Bond (e talvolta di Jane Bond) con le radici culturali del Wakanda. L’obiettivo è narrare una saga di spionaggio che si sviluppa attraverso diverse epoche, permettendo agli spettatori di esplorare in profondità la storia di questo mitico regno e dei suoi valorosi guerrieri. Vediamo insieme quand’è che vedremo questa miniserie in streaming.

Eyes Of Wakanda sbarca ad agosto su Disney+: il giorno da segnare!

Ebbene sì, la miniserie animata Marvel Eyes of Wakanda debutterà su Disney+ il 1° agosto con tutti e quattro gli episodi. Prodotta in collaborazione con Proximity Media, la serie narra le avventure dei guerrieri di Wakanda nel corso della storia (ma ve ne parleremo meglio nel prossimo paragrafo). Nel tempo, Harris ha lavorato a stretto contatto con il regista Ryan Coogler, inizialmente come storyboard artist per Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, e successivamente come illustratore in I peccatori, prima di passare alla regia di Eyes of Wakanda. I produttori esecutivi sono Ryan Coogler, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito e Dana Vasquez-Eberhardt.

Di cosa parla Eyese Of Wakanda: trama e cast vocale

Se vi sta chiedendo di cosa parla questa miniserie targata Marvel Animation, ve lo sveliamo subito. Il progetto narra la storia del Wakanda attraverso vari personaggi, iniziando nell’Età del Bronzo con un’avventura di spionaggio. Protagonisti sono gli Hatut Zeraze, un’unità speciale chiamata "Cani da Guerra", incaricata di recuperare manufatti in Vibranio finiti nelle mani sbagliate. Dopo un incidente che disperde questi oggetti nel mondo, la squadra agisce con discrezione per evitare gravi conseguenze, come la creazione di un Super Soldato in passato. La storia segue le missioni degli Hatut Zeraze nel proteggere il Wakanda dai suoi nemici.

Nella versione originale, i doppiatori sono Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e Anika Noni Rose. Inizialmente, si parlava del 27 agosto come data di uscita ma, a quanto pare (e per la gioia dei fan) è stata anticipata al 1° agosto 2025. L’appuntamento è dunque in streaming su Disney+, segnate questo giorno e non dimenticatelo!

