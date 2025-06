Ilary Blasi, stoccata al veleno all’ex CT Spalletti. E il ballo social diventa un assist (involontario) per Totti La showgirl ha postato su Instagram un video inequivocabile. Che si riferirebbe alla vecchia diatriba con l'ex allenatore della Roma, ora esonerato dall'Italia. Ecco i dettagli.

L’aveva definita ‘piccola donna’, e adesso lei, Ilary Blasi, si è vendicata a dovere. L’ex di Francesco Totti ha infatti rifilato una stoccata all’allenatore Luciano Spalletti, appena esonerato dal ruolo di CT della Nazionale italiana. L’attacco di Ilary, in realtà, è stato indiretto, ed è avvenuto sulle note di un famosissimo pezzo cantato da Mia Martini. Pubblicato via social con tanto di balletto in favore di telecamera. Ma per capire il senso della stilettata di Ilary Blasi, e come è iniziata la diatriba con Spalletti, occorre fare un salto indietro fino al 2016. Ecco perché e tutti i dettagli della vicenda.

Ilary Blasi, l’affondo social contro Spalletti

È bastata una breve clip a scatenare il delirio social. Ilary Blasi, nelle sue storie Instagram, ha deciso di riprendersi mentre era impegnata a ballare sulle note di ‘Piccolo uomo’, capolavoro di Mia Martini del 1972. E il riferimento non è certo sfuggito ai fan, che subito hanno ricollegato il post a un vecchio botta e risposta intercorso tra Ilary e Luciano Spalletti, allenatore da poco esonerato dalla Nazionale di calcio italiana.

In sostanza, la Blasi avrebbe voluto infierire, con una stilettata indiretta ma potentissima, per ‘salutare’ a modo suo l’uscita di scena di Spalletti. Dato che anni prima, quando Ilary ancora era spostata con Totti, i rapporti tra il calciatore e l’ex tecnico erano stati tesissimi.

La diatriba tra Ilary Blasi e Luciano Spalletti

E insomma, per spiegare il senso del gesto di Ilary, basta tornare al 2016. Ultimo anno in giallorosso di Francesco Totti. In quell’occasione Ilary Blasi si era sfogata per la decisone di Luciano Spalletti di relegare in panchina il campione. "Le scelte calcistiche sono opinabili", aveva affermato la Blasi, "ma non si discutono, però forse avrei qualcosa da ridire a livello umano sulla persona. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento e Spalletti è stato un uomo piccolo".

A stretto giro di posta, lo stesso Spalletti aveva approfittato del compleanno di Totti per replicare (con altrettanto veleno). "Siccome è la tua festa", aveva detto Luciano rivolgendosi al calciatore, "ma io volevo pensare anche alla tua splendida signora, ho comprato un piccolo pensiero anche per lei. È un vecchissimo pezzo di Mia Martini, ‘Piccolo uomo’, un grandissimo successo al quale ero molto attaccato. Lei me lo ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia".

Cosa ha detto Spalletti a Ilary Blasi nella sua biografia

Ma l’astio tra i due non si è certo spento nel 2016. Perché a distanza di anni, quando lo scorso 6 maggio è uscita la biografia di Spalletti, è venuto a galla un passaggio dedicato proprio all’ex nemica Blasi. "Francesco per me sarà sempre come un figlio", ha scritto il tecnico, "allo stesso tempo la sua ex moglie non sarà mai per me come una nuora. Quando lei mi offese gratuitamente presi ancora più consapevolezza di quanto fossi un uomo fortunato ad avere al mio fianco una compagna molto intelligente, che mai mi ha messo in imbarazzo intromettendosi con così tanta arroganza e maleducazione nel mio lavoro. Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale – immagino – si sarà pentita".

E invece, la recente reazione social di Ilary Blasi ci racconta altro. L’ex di Totti non sembra affatto pentita delle sue parole. Tant’è che oggi, pur di colpire Spalletti, ha finito per regalare un assist incredibile all’ex marito.

