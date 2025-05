Ilary Blasi, show sul set: la stoccata all’ex Totti e il riferimento (sorprendente) a Cristiano Iovino La conduttrice compare nella serie Netflix “Maschi Veri” con un cameo indirettamente collegato alle sue disavventure nel mondo del gossip e della cronaca rosa

Ilary Blasi torna su Netflix. Dopo il successo di Unica nel 2023 e la seconda docu-serie Ilary uscita qualche mese fa, infatti, la conduttrice romana compare con un cameo in Maschi Veri, produzione recentemente pubblicata sulla nota piattaforma streaming. Nella settima puntata dell’adattamento italiano della serie spagnola Machos Alfa l’ex signora Totti interpreta il ruolo di spirito-guida di una delle protagoniste, facendo anche riferimenti alla sua vita privata reale, tra stoccate all’ex marito e frecciate a Cristiano Iovino. Scopriamo tutti i dettagli.

Ilary Blasi, il cameo su Netflix

Reduce dal clamoroso flop di The Couple, Ilary Blasi si sta preparando per un’estate ricca di impegni al timone di Battiti Live, che tornerà in prima serata su Canale 5 a luglio per sfidare Carlo Conti, Andrea Delogu e Tim Summer Hits su Rai 1. Nel frattempo, però, la conduttrice romana si è ‘concessa’ un ritorno (seppure fugace) su Netflix; dopo le docu-serie a lei dedicate Unica e Ilary, infatti, l’ex signora Totti compare con un cameo nella serie Maschi Veri, uscita la scorsa settimana. Nella settima puntata della serie con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari, Ilary recita la parte di sé stessa e viene in soccorso del personaggio di Daniela, interpretato da Laura Adriani. L’ex letterina assume i tratti di una sorta di spirito-guida per Daniela, che per fare fronte al licenziamento del marito si è reinventata influencer (con un discreto successo sui social) e si ritrova a guadagnare più di lui. L’inversione di ruoli le è costata le ire dell’ormai ex (che ora tiene dei corsi maschilisti) e le critiche di migliaia di follower.

La frecciata a Francesco Totti e il riferimento a Cristiano Iovino

Arrivata in aiuto di Daniela, dunque, Ilary Blasi sprona il personaggio interpretato da Laura Adriani a tirare dritto: "Fregatene di quello che dice la gente". "Lui dice un sacco di cavolate ma la gente se la prende con me…" la lamentela della donna, a cui l’ex signora Totti (e futura signora Müller) dà un ultimo consiglio, facendo forse riferimento proprio alla sua burrascosa rottura con l’ex marito e capitano della Roma: "Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico". La vera e propria stoccata, tuttavia, arriva subito dopo, quando Daniela ringrazia l’ex letterina e le offre un caffè per sdebitarsi. "No, un caffè no! Come se avessi accettato!" la risposta ironica di Ilary, che affonda così anche "l’uomo del caffè" Cristiano Iovino.

