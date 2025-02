Francesco Totti ai ferri corti (anche) con la figlia Chanel? Il motivo del loro presunto distacco Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti non sta vivendo un bel periodo con le figlie. Dopo Isabel, anche Chanel si sarebbe allontanata dal padre.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, inutile negarlo, ha scosso milioni di persone, che hanno sempre visto la coppia come super unita e inseparabile. Si sa, la chiusura del loro rapporto non è stato semplice e per niente tranquillo, anzi, tutt’altro. Screzi, parole di troppo, avvocati, sentenze in tribunale, insomma, non si sono fatti mancare proprio nulla. Tuttavia, dopo il divorzio, Totti ha ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi, Blasi con Bastian Muller. E se il legame tra Ilary e i suoi figli è rimasto intatto, non si può dire lo stesso per il pupone, il quale si sarebbe un po’ di distaccato anche dalla secondogenita, Chanel. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Francesco Totti e la figlia Chanel si sarebbero allontanati: lei si sente incompresa

Tra Francesco Totti e i suoi figli c’è sempre stato un bel rapporto, un padre affettuoso che non ha mai fatto mancare loro nulla. Ma, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, tra il pupone e la secondogenita, Chanel, le cose sarebbero cambiate, nello specifico, sembra che i due si siano allontanati. A pochi mesi dal suo diciottesimo compleanno, padre e figlia avrebbero litigato. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe influenzato il rapporto tra l’ex calciatore e la figlia Chanel, causando un periodo di distacco, tra incomprensioni e profondi silenzi. Tuttavia, di recente la situazione sembra migliorata, tanto che padre e figlia hanno trascorso insieme le vacanze di Capodanno, e con loro c’era anche Noemi Bocchi.

Ora che le tensioni sono superate, Francesco Totti è sempre più vicino a sua figlia Chanel, e si sta impegnando molto nei preparativi per il suo 18° compleanno a maggio. Sempre secondo Oggi, il suo coinvolgimento dimostra la volontà di recuperare il tempo perso e rafforzare il loro legame. L’eterno Capitano è sempre stato un padre più che presente per i suoi figli e sta facendo di tutto per continuare ad essere così.

Totti e Isabel: il ‘caso’ che divide l’opinione pubblica

In molti attendono aggiornamenti sul ‘caso’ Isabel. Per chi non lo sapesse, tempo fa, Ilary Blasi avrebbe denunciato l’ex marito perché avrebbe lasciato la figlia piccola da sola in casa, mentre lui era in giro con Noemi e i suoi amici. Molti sono stati i pareri e i giudizi espressi non solo nei confronti della conduttrice ma anche in quelli dell’ex calciatore, che, continua ad essere considerato un padre presente e amorevole da gran parte delle persone.

