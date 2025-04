Mediaset, il futuro: Signorini rimpiazza Myrta Merlino, Ilary Blasi al Grande Fratello e il sogno Amadeus S’infiamma anche a Cologno Monzese il mercato conduttori: Striscia la Notizia potrebbe essere ricollocato dopo più di 35 anni per fare spazio ad ‘Ama’, il punto

Il mercato conduttori si accende anche in casa Mediaset. Se da un lato Rai sta decidendo le sorti di Bianca Guaccero, Milo Infante e Fiorello, infatti, a Cologno Monzese è tempo di riflettere su quello che sarà il futuro del Biscione. Tanti i nomi in ballo, da addii nell’aria ormai da tempo (Myrta Merlino) ad avvicendamenti clamorosi (Ilary Blasi al Grande Fratello, con Alfonso Signorini pronto a prendere le redini del pomeriggio di Canale 5) fino a sogni nel cassetto, legati soprattutto al nome di Amadeus. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Mediaset, mercato conduttori: grandi cambiamenti se arriva Amadeus

Le voci si rincorrono ormai da settimane, dall’ospitata nel daytime di Amici fino all’inatteso debutto nella giuria del talent show di Maria De Filippi dello scorso mese: Amadeus potrebbe tornare in pianta stabile a Mediaset? A rilanciare l’ipotesi, questa volta, è il settimanale Nuovo Tv, che ha parlato di eventuali scenari clamorosi che potrebbero aprirsi a Cologno Monzese per la prossima stagione televisiva, a partire proprio dall’arrivo di ‘Ama’. "Ci sono da definire i termini dell’eventuale trasloco di Amadeus a Cologno, visto che lui ha un contratto di quattro anni con gli americani del gruppo Warner Bros. Discovery. Visti i risultati, quelli sarebbero ben felici di salutare ‘Ama’, sul quale avevano investito un budget da 100 milioni".

Nuovamente in Mediaset dopo più di 15 anni, Amadeus sarebbe chiamato a un compito difficile: tornare a battagliare nell’access prime time, dominato da Stefano De Martino e Affari Tuoi su Rai 1: "Amadeus sulle reti Mediaset dovrebbe cercare di strappare quanti più telespettatori possibili al bel conduttore napoletano della prima rete, soprannominato ‘mister 6 milioni’ per gli ascolti che porta a casa Il passaggio potrebbe essere per l’access time di Canale 5". In tal caso, Striscia la Notizia dovrebbe lasciare il suo storico slot dopo più di 35 anni per fare spazio al conduttore: "Il Gabibbo e le veline verrebbero ricollocati con una mossa che ha dell’incredibile per uno show che ha debuttato nel lontano 1988".

Myrta Merlino, Alfonso Signorini e Ilary Blasi: il loro futuro su Canale 5

Il magazine di Riccardo Signoretti ha parlato anche di altri nomi chiave per il futuro delle reti di Pier Silvio Berlusconi, vale a dire Myrta Merlino, Alfonso Signorini e Ilary Blasi. La conduttrice di Pomeriggio Cinque dovrebbe arrivare ai saluti dopo essere stata affossata in termini di ascolti tv da La Vita in Diretta per un’altra stagione. Dopo il mezzo flop del Grande Fratello, Alfonso Signorini potrebbe prendere il suo posto e rilanciarsi nel pomeriggio di Canale 5 per sfidare proprio Alberto Matano (il ritorno di Barbara D’Urso non è stato che un pesce d’aprile). Ma a chi andrà, invece, il GF? Al momento starebbero salendo le quotazioni di Ilary Blasi, che tornerà nel mondo dei reality a breve con il nuovo show The Couple.

