Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Matilde sempre più vicini, il ritorno di Ezio e Gloria Un importante ritorno e forse,finalmente, un amore dichiarato? Scopriamo cosa vedremo nelle prossime puntata della soap italiana di Rai Uno

Cosa succederà nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore? Due personaggi molto amati fanno rientro nei prossimi giorni a Milano per risolvere un bel grattacapo. Vittorio e Matilde sono sempre più vicini. Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della soap italiana che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre su Rai Uno.

Lunedì 23 ottobre

Ezio e Gloria tornano a Milano accolti dall’entusiasmo di tutti per risolvere il problema dei Tessuti Colombo. Intanto Maria subissata dal lavoro non ce la fa più e chiede che le sia dato un aiuto. Matteo firma il contratto con Vittorio che in quella occasione scopre che il ragazzo è il fratellastro di Marcello. Matilde e Tancredi sono sempre più in crisi.

Martedì 24 ottobre

Tra Matteo e Maria il feeling è sempre più evidente. La stilista che è oberata di lavoro, chiede alla madre Concetta di entrare a fare la sarta al Paradiso delle Signore. Agata intanto ha una cotta per Roberto, mentre quando Matilde gli racconta che i Colombo sono tornati a Milano, Umberto pensa a come poterli distruggere.

Mercoledì 25 ottobre

L’accordo messo in piedi da Marcello per salvare i Tessuti Colombo salta, e lui ha la sensazione che dietro ci sia la mano di qualcuno che non vuole che l’azienda venga salvata. Maria e Ciro cercano di convincere Concetta ad accettare il lavoro all’atelier.

Giovedì 26 ottobre

Ezio per evitare problemi al Paradiso delle Signore propone a Vittorio di scindere i Tessuti Colombo ma lui non ne vuole sapere. Concetta decide di accettare l’offerta di lavoro al Magazzino, mentre Marcello chiede aiuto a Maria per organizzare una festa a sorpresa al fratellastro Matteo.

Venerdì 27 ottobre

Matilde ha deciso di affittare ai Colombo i terreni dove sorgeva il mobilificio, anche se la cosa farà infuriare Umberto. Mentre sta andando a depositare una grossa somma di denaro in banca Matteo viene derubato. Vittorio e Matilde sono sempre più vicini.

