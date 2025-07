Flavio Cobolli, chi è la fidanzata Matilde Galli e com'è nata l'amicizia (speciale) con Edoardo Bove Il tennista romano vola ai quarti di Wimbledon e accende i riflettori anche sulla sua vita privata: al suo fianco da quattro anni la fidanzata Matilde Galli: ecco chi è.

Flavio Cobolli è il personaggio del giorno del tennis italiano. In attesa del match di Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov, il 23enne romano ha conquistato le copertine di giornata sull’erba di Wimbledon, dove oggi – lunedì 7 luglio 2025 – ha battuto il 36enne Marin Cilic, approdando per la prima volta ai quarti di finale del torneo londinese.

Ma se sul campo attira l’attenzione per la sua grinta e il suo stile di gioco, nella vita privata Cobolli mantiene un profilo decisamente più basso, condividendo solo frammenti della sua quotidianità. E tra questi, non manca qualche scatto accanto alla persona che da anni gli sta accanto con discrezione: la fidanzata Matilde Galli.

Flavio Cobolli a Wimbledon, chi è la fidanzata Matilde Galli

Matilde Galli è la fidanzata di Flavio Cobolli da circa quattro anni. I due sono coetanei e vivono una relazione solida e lontana dai clamori del gossip, almeno fino a questo momento. Visti gli eccezionali risultati conquistati da Flavio, infatti, c’è da scommettere che da qui in avanti anche la loro coppia diventerà molto più seguita e ammirata.

Su di lei si conosce molto poco: ha un profilo Instagram privato e non è mai comparsa nei circuiti mediatici se non indirettamente, attraverso qualche scatto postato da Flavio. Proprio la riservatezza è una delle caratteristiche principali della coppia, che preferisce tenere la propria intimità lontana dai riflettori. In un’intervista rilasciata a gennaio 2024, dopo una vittoria a Parigi, il tennista aveva accennato alla sua assenza tra il pubblico: "Qui è venuta tutta la mia famiglia, è molto bello giocare davanti a chi ti vuole bene. Manca solo la fidanzata, che deve fare gli esami", aveva spiegato, confermando così che Matilde è una studentessa universitaria. Una vita, la sua, che prosegue in parallelo con quella del compagno, sostenendolo da lontano e lasciandogli lo spazio necessario per concentrarsi sulla carriera.

Le dediche social e l’equilibrio tra amore e carriera

Anche se poco presente online, Matilde è nel cuore di Cobolli, come dimostrano alcune dediche affettuose che compaiono sul profilo Instagram del tennista, seguito da oltre 147mila follower. Nel 2022, in occasione del compleanno di lei, Flavio le aveva dedicato parole semplici ma sentite: "Il meglio deve ancora venire. Tanti auguri vita mia". Una frase che riassume il legame profondo tra i due, costruito giorno dopo giorno tra allenamenti, viaggi e momenti di quotidianità. Recentemente, Flavio ha fatto una confessione riguardo alla sua vita nell’ATP Tour: "Non mi pesa stare fuori per tanto tempo, la mancanza di Matilde è l’unico scoglio da superare".

Cobolli, l’amicizia con Edoardo Bove e il tatuaggio speciale

Oltre alla presenza di Matilde, nella vita di Cobolli c’è anche un amico speciale, tra l’altro molto famoso. Si tratta di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina, che è legato al tennista da una solida amicizia nata quando entrambi erano bambini.

Prima di puntare tutto sul tennis, infatti, Flavio è stato anche una promessa del calcio nelle giovanili della Roma, ed è lì che ha incontrato Bove. "Nel 2015 Boniek mi parlaò di questo ragazzo, così ci siamo messi d’accordo per un provino a Trigoria. Prima del suo tesseramento alla Roma aveva già il dubbio su cosa scegliere, ma studiammo una soluzione per farlo allenare sia a tennis che a calcio. Aveva un grande potenziale come calciatore, ma lui in realtà amava il tennis" ha dichiarato Bruno Conti, all’epoca responsabile del settore giovanile giallorosso. Nonostante l’addio al calcio, l’amicizia tra Cobolli e Bove è rimasta cementata nel tempo e dopo i recenti problemi di salute del calciatore della Fiorentina, che lo scorso anno è stato colpito da un arresto cardiaco in campo, il loro rapporto si è ulteriormente rafforzata: Cobolli, infatti, ha deciso di tatuarsi il numero 52, ossia il numero di maglia indossato da Bove quando giocava con la Roma.

