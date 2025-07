Morto Julian McMahon, l'attore di Cole in Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni: la malattia e la richiesta della moglie McMahon ha vestito molti ruoli diversi, dal dottore in Nip/Tuck al demone in Streghe, ma non ha mai smesso di lottare contro la malattia per cui è morto

L’attore Julian McMahon, noto per i suoi ruoli da protagonista in Nip/Tuck, Streghe, FBI: Most Wanted e nei film dei Fantastici Quattro diretti da Tim Story, è morto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una lunga battaglia contro il cancro combattuta con grande forza e dignità nel silenzio totale. L’attore, lo ricordiamo, aveva 56 anni.

Morto Julian McMahon, l’attore di Streghe: le parole della moglie Kelly McMahon

"Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro", ha dichiarato la moglie dell’attore, Kelly McMahon, ai microfoni di Deadline. "Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi" ha concluso. Julian McMahon, nato a Sydney, in Australia, il 27 luglio 1968, lascia anche la figlia Madison "Maddy" McMahon.

Julian McMahon: i film e le serie TV per vederlo ancora una volta

Dopo i primi anni da modello, Julian McMahon approda in televisione entrando nel cast della soap opera The Power, the Passion del 1989, dove ottiene il primo ruolo da protagonista. La sua carriera prosegue con un’altra soap opera australiana dal titolo Home and Away prima di debuttare al cinema nel film Wet and Wild Summer del 1992, in cui recita al fianco di Elliott Gould in veste di protagonista. Quando si trasferisce a Hollywood, comincia la vera scalata verso il successo, ma solo dopo aver preso parte a un’altra soap opera, questa volta americana.

In televisione, Julian McMahon si destreggia tra i ruoli più disparati, partecipando a serie TV come Another World (nel 1993) e Profiler, dove appare per ben quattro stagioni. Raggiunge la popolarità con il ruolo del demone Cole Turner – il grande amore di Phoebe Halliwell (Alyssa Milano) che fa una fine tragica – in Streghe, interpretando il personaggio per tre anni consecutivi. McMahon ottiene il suo primo ruolo da protagonista in una serie quando, insieme a Dylan Walsh, entra nel cast di Nip/Tuck (di Ryan Murphy): qui è il dottore Christian Troy, parte che gli vale una nomination ai Golden Globe. E, a proposito del collega di set in quest’ultima produzione, Dylan Walsh non manca di esprimere il suo dolore per la perdita di un caro amico: "Sono sbalordito. Abbiamo cavalcato quest’onda insieme e gli volevo bene. Il mio cuore è con Kelly e Maddy. Jules, so che vorresti che dicessi qualcosa per farti sorridere con tutte le battute che ci scambiavamo…. In tutti quegli anni mi hai guardato le spalle, e, mio Dio, abbiamo riso. Il mio cuore è con te. Riposa in pace".

Tra gli altri ruoli da protagonista in TV, ricordiamo FBI: Most Wanted, dove interpreta l’agente dell’FBI Jess LaCroix per tre stagioni. Dick Wolf, produttore esecutivo della serie, si dice vicino alla sua famiglia: "Che notizia scioccante. Tutti noi della Wolf Entertainment siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Julian e le nostre condoglianze vanno a tutta la sua famiglia". E ancora, la serie Marvel Runaways (di Hulu) e la serie Netflix The Residence, in cui veste i panni dl Primo Ministro australiano Stephen Roos. Al cinema lo abbiamo visto interpretare il Dottor Destino nei due film dei Fantastici Quattro di Tim Story: Fantastic Four del 2005 e il sequel del 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Tra i film di McMahon figurano anche Premonition, RED, You’re Not You, Swinging Safari e il più recente The Surfer (2024) in cui recita al fianco di Nicolas Cage.

