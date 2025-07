Capi di Stato in fuga: John Cena e Idris Elba tirano fuori i muscoli su Prime Video John Cena e Idris Elba sono il presidente USA e il Premier britannico nella nuova commedia action targata Prime Video e diretta da Ilya Naishuller

Dal 2 luglio su Prime Video arriva Capi di Stato in fuga (in originale Heads of State), nuova commedia action con John Cena e Idris Elba. L’ormai ex wrestler continua il suo percorso sulla piattaforma streaming di Amazon dopo i recenti Ricky Stanicky e Freelance. Muscoli, umorismo e tanta azione in un film che può vantare un cast stellare con Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid, Carla Gugino Maddy Cosindine, Stephen Root e Sarah Niles.

La trama di Capi di Stato in fuga

Già a leggere la sinossi, il prossimo film di Ilya Naishuller (regista di Hardcore! e Io sono nessuno) è tutto un programma. John Cena è il presidente USA Will Derringer, mentre Idris Elba veste i panni del Primo Ministro britannico Sam Clarke. I due condividono un’accesa e rivalità, che rischia di mettere a repentaglio i rapporti di amicizia tra i Paesi. Quando però diventano il bersaglio di un misterioso e potente avversario straniero, che mette fuori gioco i relativi servizi di sicurezza senza problemi, Derringer e Clarke dovranno mettere da parte le divergenze per risolvere la situazione. A suon di piombo, battute taglienti e adrenalina. Al loro fianco la brillante agente dell’MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas).

Dove vedere John Cena in streaming

Il (nuovamente) wrestler americano è ormai una presenza fissa del panorama televisivo e cinematografico mondiale, anche in produzioni ad altissimo budget. Basti pensare alla sua recente apparizione negli ultimi due capitoli della saga di Fast & Furious nei panni di Jakob Toretto, fratello di Dominic (Vin Diesel). Trovate entrambi i film a noleggio o in acquisto su Prime Vide, Google Play Film, Apple TV e YouTube. Cena è anche Christopher Smith/Peacemaker nell’omonima serie tv DC, sequel spin-off del Suicide Squad diretto da James Gunn. Distribuita in streaming da TIM Vision, Peacemaker avrà presto una stagione 2.

Abbiamo citato Ricky Stanicky e Freelance, entrambi disponibili sul catalogo di Prime Video. Sempre sul portale di streaming di Amazon trovate la commedia Jackpot – Se vinci ti uccido! in cui Cena è affiancato da Awkwafina nei panni della guardia del corpo di una vincitrice della lotteria. Chiudiamo la carrellata con Argylle – La super spia, film di Matthew Vaughn con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard Sam Rockwell e Bryan Cranston, anche questo reperibile in streaming su Prime Video oppure in abbonamento su Apple TV+.

