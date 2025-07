I segreti di Rocky su Prime Video: dal rifiuto ricevuto da Sylvester Stallone alla lotta per il film Rocky è oggi una saga iconica del cinema, ma ha vissuto una genesi complicata in cui ha avuto un grandissimo ruolo il protagonista Sylvester Stallone

CONDIVIDI

Se c’è un film, o meglio una saga sportiva, che è oggi cult e che ha fatto sognare tutto il mondo quella è certamente Rocky. Il capolavoro del 1976 diretto da John G. Avildsen ha lanciato nell’Olimpo di Hollywood un giovane e all’epoca sconosciuto Sylvester Stallone. Un film, nel quale, l’attore ha creduto al punto tale da imporsi come protagonista, anche se ritenuto non all’altezza dagli addetti ai lavori. Non tutti sanno che la sceneggiatura di Rocky nasce proprio da Stallone, che la propose ai produttori Robert Chartoff e Irwin Winkler. Questi rimasero a tal punto colpiti dalla storia da decidere di farne subito un film. Realizzato in soli 28 giorni e con circa 1 milione di budget, Rocky ebbe un successo planetario, che lanciò la carriera di Stallone e l’inizio di una saga oggi iconica.

Di cosa parla Rocky

La storia ci presenta Rocky Balboa (Sylvester Stallone), un pugile italo-americano di Filadelfia, trentenne, con una carriera senza successi e un lavoro di recupero crediti per un usuraio. La sua vita sembra destinata all’anonimato, finché il destino non bussa alla sua porta: il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed (Carl Weathers), in cerca di un avversario sconosciuto per un incontro celebrativo in occasione del Bicentenario degli Stati Uniti, sceglie proprio Rocky per la sua tenacia e il suo soprannome, "Lo Stallone Italiano". Rocky accetta la sfida, non per la gloria o il denaro, ma per dimostrare a se stesso e al mondo di non essere solo un "fallito", impegnandosi in un allenamento estenuante che lo porterà a credere in se stesso e a lottare per l’amore della timida Adriana (Talia Shire).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché vale la pena vedere il film

Sono tante le caratteristiche che hanno portato Rocky al successo. Non solo la performance di Sylvester Stallone ma anche la celebre "Gonna Fly Now" di Bill Conti che ne reso un film emozionante. E che dire di alcune scene indimenticabili, come il famoso monologo finale del protagonista, in cui annuncia che "Tutto il mondo può cambiare". O, ancora, l’urlo di gioia iconico, dedicato alla donna che ama: Adriana. Rocky è, insomma, un film che vale assolutamente la pena vedere non solo per la sua storia ma per il messaggio che porta sullo schermo: non serve essere perfetti o vincenti per essere grandi, ma è sufficiente non arrendersi mai.

Tutti i sequel di Rocky e dove vederli in streaming

Rocky è soltanto il primo film di una lunga saga che conta, in totale, sei film del filone principale, più tre spin-off. Parliamo di Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990) e Rocky Balboa (2006). Infine, nel 2015, ha avuto il via lo spin-off Creed – Nato per combattere (dedicato al figlio di Apollo Creed), seguito da Creed II (2018) e Creed III (2023). Tutti i film della saga sono disponibili in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche