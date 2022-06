Guendalina Canessa prima concorrente del GF Vip 7: il rumor Stando alle ultime indiscrezioni, l’influencer fiorentina avrebbe già raggiunto l’accordo con la produzione per entrare nella casa del reality di Canale 5

Fonte: instagram @guendalinacanessa

Mancano quasi tre mesi all’inizio del Grande Fratello Vip, la cui data di inizio è fissata per il 19 settembre 2022. La produzione del reality si sta però ovviamente già muovendo per questa settima edizione e il cast sta prendendo forma. Secondo un primo rumor svelato in anteprima da MondoTV24, poi riportato anche da Blogtivvu, la prima concorrente del GF Vip 7 dovrebbe essere Guendalina Canessa.

Guendalina Canessa la prima vip?

"Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini."

Manca ovviamente ancora la conferma – dal momento che l’ufficializzazione del cast da parte di Alfonso Signorini non è ancora in dirittura d’arrivo – ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che la prima partecipante al Grande Fratello Vip sia Guendalina Canessa. L’influencer fiorentina ha raggiunto la popolarità proprio nel corso della settima edizione del Grande Fratello – nella sua vecchia versione "non vip" – nel 2007 e da allora ha occupato le pagine di cronaca rosa per la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante e quella con il cestista Pietro Aradori, continuando ad apparire nelle reti Mediaset soprattutto nei panni di opinionista nei programmi di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Gli altri nomi

Se Guendalina Canessa sembrerebbe ormai con un piede sulla soglia della famosa casa del GF Vip, un nome che potrebbe essere saltato, nonostante si vociferasse da giorni, è quello di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere della tv – quest’anno già a Ballando con le stelle come concorrente e a La pupa e il secchione come giudice – potrebbe quindi non essere nel cast; anche in questo, però, si tratta solo di indiscrezioni. Altri nomi che circolare per il GF Vip 7 sono Antonino Spinalbese, che ha dichiarato di essere stato contattato dalla produzione, Alvaro Vitali, Antonio Razzi, Evelina Sgarbi e addirittura Gigliola Cinquetti.

Potrebbe interessarti anche