Guaccero pigliatutto, De Martino rivede l'ex, il nuovo amore di Sophie Codegoni e gli altri gossip della settimana Gli ultimi sette giorni sono stati pieni di scoop e rumors memorabili. Dal conduttore 'beccato' con una ex, al filarino tra l'ex vippona e un noto calciatore. Ecco il recap completo.

È trascorsa un’altra settimana, di gossip intensi e memorabili. Da Bianca Guaccero che sembra aver conquistato un posto (più che) speciale in Rai, con l’offerta di un nuovo lavoro per l’estate, a Stefano De Martino ‘beccato’ in dolce compagnia. Il conduttore sarebbe stato visto a colazione con un’ex, e anche il rapporto tenero con Emma Marrone non sembra essere svanito. Intanto, la vippona Sophie Codegoni pare aver messo una croce sopra al suo ex, Alessandro Basciano. Dato che voci di corridoio la danno impegnata con un famoso calciatore italiano. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e il ‘recap’ completo dei gossip della settimana.

Bianca Guaccero regina in Rai (anche d’estate)

Per Bianca Guaccero si parlava, solo pochi giorni fa, di uno show estivo in preparazione al posto de La Volta Buona. Ma gli ultimi rumors aggiungono anche altro. Infatti la conduttrice, reduce da un periodo d’oro sia a livello lavorativo che sentimentale – con Pernice l’amore procede a gonfie vele – potrebbe finire a presentare anche un altro programma cult della stagione calda.

Si tratterebbe de L’Estate in Diretta, talk di grande successo che quest’estate sostituirà, come sempre, il ‘fratello maggiore’ La Vita in Diretta. Fino all’anno scorso, il format era affidato a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ma è noto che la De Girolamo stavolta non ci sarà. Manca quindi un posto, da riempire al più presto, e il nome di Bianca Guaccero potrebbe finire in cima alla lista. A raccontare il retroscena è stato TvBlog, che ha parlato anche di altre candidature papabili, come quella di Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1, e di Ingrid Muccitelli (attualmente a UnoMattina in famiglia).

Il (possibile) ritorno di fiamma di Stefano De Martino

Nel frattempo il ‘collega’ di Bianca, Stefano De Martino, continua a fare faville dentro e fuori dalla Rai. Si è vociferato infatti di un riavvicinamento tra l’ex ballerino e la storica ex Emma Marrone, dopo che i due sono stati pizzicati a cena insieme (ma c’erano altri amici). E poi è arrivata la seconda notizia-bomba. De Martino avrebbe rivisto un’altra ex, l’influencer Gilda Ambrosio.

I due sono stati paparazzati da Chi a Milano, a quanto pare insieme al Caffè Armani. "Quando si accorge del fotografo pronto a scattare", si legge sul settimanale, "Stefano De Martino si eclissa dopo una parvenza di saluto con la mano da dietro la finestra del locale…Invece Gilda Ambrosio esce tranquillamente in strada, in pelliccia e occhiali neri, dopo essersi alzata da tavola con calma". Ancora non è chiaro se l’incontro tra i due fosse solo amichevole. Ma dato che Stefano è dichiaratamente single, i fan hanno già iniziato a sognare.

Il nuovo amore (famosissimo) di Sophie Codegoni

Ci sarebbe un nuovo amore, infine, per l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Dopo la rottura turbolenta con Alessandro Basciano (funestata pure da un arresto clamoroso), Sophie sembra intenzionata a voltare pagina definitivamente. Infatti l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato chiaro, indicando prove del nuovo flirt in corso.

E anche Dagospia, di recente, riportava quanto segue: "Barbie e Ken. A Milano gira la voce che Sophie Codegoni avrebbe un filarino con il calciatore Nicolò Fagioli. Lui è tenero: sembra un bambolotto. Un po’ come Basciano, l’ex di lei che recente ha dato di matto in discoteca perché gli era arrivato alle orecchie il gossip". Anche in questo caso non abbiamo conferme definitive. Ma sarebbe davvero un grandissimo scoop, se si rivelasse vero.

