Valerio Scanu, stoccata alla Balivo e scontro (pesante) con Pago. Lo show del cantante a La Volta Buona Nella puntata di oggi, il cantante ex Amici si è scatenato con una serie di bordate. Prima ha gelato la conduttrice, poi si è scontrato con un collega in studio. Ecco i dettagli.

Oggi a La Volta Buona è tornato in studio Valerio Scanu. Già ospite di recente, l’ex allievo di Amici aveva sollevato (di nuovo) una polemica pesante con Pupo, relativa alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2010. Il tema è stato ripreso anche quest’oggi, con la Balivo che si è permessa una battuta, peraltro molto leggera. Ma Scanu ha subito risposto con una bordata nei confronti della conduttrice, e a seguire si è pure scontrato con un altro ospite, Pago, a proposito della loro esperienza comune nel talent Ora o mai più. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Valerio Scanu, la stoccata inattesa a Caterina Balivo

Torna Valerio Scanu e ripartono le polemiche. Oggi il cantante era di nuovo in studio, a La Volta Buona, dopo la recente ospitata in cui si era scagliato (in quel caso a buon diritto) contro il collega Pupo. Stavolta si è tornati a parlare della diatriba tra i due, nata dopo la vittoria di Scanu a Sanremo 2010, anno in cui Pupo, invece, si classificò secondo con Emanuele Filiberto e Luca Canonici.

È stata la Balivo a tirare fuori il tema, permettendosi anche una battuta tra le risate generali: "Certo che voi secondi e Mengoni terzo, capisci…". Ma un po’ a sorpresa, la reazione di Valerio Scanu è stata durissima. "Ho capito", ha replicato il cantante, "però in questo modo stai sminuendo il mio essere cantante. Non farlo sennò poi non ci vengo più". Al che Caterina ha risposto: "No, che senza di te non ce la faccio".

Ed è a questo punto che tutto il veleno di Valerio Scanu è venuto fuori. "Eh lo so che non ce la fai", ha commentato con malizia l’ex Amici, "mi stai implorando da giorni di venire qua". Per fortuna, la padrona di casa ha scelto di passare oltre e la polemica si è spenta.

Lo scontro tra Valerio Scanu e Pago

Ma i toni si sono rialzati, molto presto, quando è arrivato il momento di parlare del talent Ora o mai più. Il programma è stato vinto giorni fa da Pierdavide Carone, mentre Scanu è arrivato solo quinto. E oggi non si è risparmiato inevitabili frecciate. "Qualcuno diciamo che borbottava dietro le quinte", ha rivelato il cantante a proposito dello show, "ma poi davanti alle telecamere scena muta". Ironica la replica della Balivo: "Magari ti riferisci a Pago…".

Poi è intervenuto lo stesso Pago, che interrompendo Scanu ha affermato: "No aspetta, stai ‘zitta’". Salvo poi ricevere una bordata dall’ex Amici: "‘zitta’ lo dici a tua sorella!". Insomma si è sfiorato lo scontro aperto, ma alla fine Pago ha ripreso la parola per chiarire: "Ci sono delle dinamiche che abbiamo tutti accettato, lo potevi dire benissimo anche tu. Noi stavamo scherzando su una cosa che avevamo già detto in privato, ma non c’era bisogno di creare alcuna polemica perché non c’era nulla da dire". "In un programma così", ha concluso il cantante, "bisogna accettare sia i giudizi che le regole, se non vi va bene lo dite". E stavolta Scanu non ha più replicato.

