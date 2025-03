Stefano De Martino, riesplode l’amore con l’ex Gilda? L’incontro sospetto (e la cena con Emma) Il conduttore e la cantante sono stati 'beccati' insieme a cena. Tuttavia di recente, l'ex di Belen era stato pizzicato anche con un'altra vecchia fiamma. Ecco i dettagli.

Il cuore di Stefano De Martino non ha pace. Si parla di un possibile riavvicinamento tra il conduttore e l’ex storica, Emma Marrone, dopo che i due sono stati avvistati a cena insieme (ma c’erano anche amici). E mentre i fan sperano nel ritorno di fiamma, ovviamente, non tutti i conti sembrano tornare. Perché non molto tempo fa, il settimanale Chi ha ‘pizzicato’ Stefano in compagnia di un’altra ex, Gilda Ambrosio. Quindi il mistero si infittisce sulle frequentazioni, apparentemente incompatibili tra loro, del single più desiderato d’Italia. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Stefano De Martino, l’ipotesi ritorno di fiamma con Emma Marrone

La prima ipotesi, quella più accreditata dai fan, è che il conduttore di Affari Tuoi si sia riavvicinato ad Emma Marrone. I due erano stati insieme più di dieci anni fa, all’inizio delle rispettive carriere, e da allora (nonostante la rottura) l’affetto reciproco non è mai svanito. Basti pensare alla presenza di Emma al Teatro Brancaccio, durante lo spettacolo "Meglio Stasera" di De Martino. Una serata speciale che la stessa artista aveva celebrato con un dolce messaggio social: "Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step".

E poi ci sono le parole di Stefano, che tempo fa aveva ricordato così l’affetto nutrito per Emma: "Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi…ci sentiamo spesso, abbiamo davvero un bel rapporto". Insomma, gli indizi esistono. E l’ultimo, in ordine di tempo, potrebbe essere quello decisivo per parlare finalmente di un ritorno di fiamma tra Emma e De Martino.

Infatti i due sono stati ‘beccati’ di nuovo insieme a cena (in compagnia di altri amici, va detto). Ed essendo entrambi single, niente vieterebbe agli ex storici di riprovarci, magari con un atteggiamento più maturo rispetto al passato.

De Martino e Gilda Ambrosio ‘pizzicati’ dai paparazzi

Resta tuttavia un grosso dubbio. Dato che il buon Stefano De Martino, recentemente, è stato pizzicato anche in compagnia di un’altra ex. Lei è Gilda Ambrosio, conosciuta dal conduttore dopo la prima separazione da Belen. E sarebbe stata fotografata in compagnia di Stefano, dai paparazzi del settimanale Chi, all’interno dell’Armani Caffè. Sembra che la complicità tra i due fosse palese, e non appena fotografi si sono palesati, Stefano sarebbe scappato in fretta e furia.

Difficile dire, quindi, da che parte stia il cuore di Stefano De Martino. Perché anche con Gilda i rapporti sono sempre rimasti ottimi. E anche per lei, l’ex ballerino ha avuto spesso parole dolcissime. "È una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima", aveva confessato De Martino a Grazia, "abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro…Per me è una figura di riferimento molto importante". Quanto importante, può dircelo soltanto il diretto interessato.

