Grande Fratello, Zeudi rompe il silenzio dopo la beffa in finale: “Ho vinto”. Poi il commento su Jessica La modella napoletana è stata una delle rivelazioni dell’edizione appena conclusa del Gf: ecco le sue prime parole dopo la finale vinta da Jessica Morlacchi.

Zeudi Di Palma non ha vinto il Grande Fratello, ma il modo in cui la sua presenza ha segnato l’edizione 2024/2025 del reality di Canale 5 passarà comunque alla storia. Entrata nella Casa lo scorso dicembre, l’ex Miss Italia napoletana è riuscita nell’impresa di diventare immediatamente una concorrente iconica, amata e odiata come poche altre volte era capitato, scatenando una sorta di culto della personalità tra le sue fan – le ‘Zelena’ – destinato a continuare anche dopo la fine del programma. Per questo le sue prime parole post GF erano attesissime.

Zeudi, la prime parole dopo il Grande Fratello: "Ho vinto, ci siamo divertite"

Zeudi ha rotto il silenzio ieri sera in una diretta Instagram diventata rapidamente virale, durante la quale ha commentato per la prima volta la sua partecipazione al reality terminato lunedì sera col successo a sorpresa di Jessica Morlacchi: "Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l’aspettavo davvero. Devo imparare un po’ di lingue, anche l’inglese non lo so benissimo, ma adesso mi applicherò per parlare con tutti voi", ha detto la modella napoletana, la cui popolarità ha oltrepassato i confini nazionali diventando un fenomeno planetario. "Ho vinto, ragazzi io ho vinto, mi sono divertita, arrabbiata, emozionata. Ho ricevuto tantissimi regali, soprattutto dal Brasile, ma anche dalla Tunisia, dalla Svizzera, dal Cile, dal Perù, da tantissimi paesi. Ieri sera fuori dagli studi eravate tantissime. Sono felice per Jessica, meritava di vincere. Ho già sentito Chiara, ora si sta vivendo la sua famiglia, dopo ci risentiamo".

Zeudi, poi, ha detto la sua sulle critiche ricevute nel corso di questa edizione del Grande Fratello: "Come ho preso le critiche ora che sono uscita e ho visto qualcosa? Bene, si prendono benissimo le critiche. Anche poco prima di uscire Alfonso mi ha detto Zeudi le persone o ti amano o ti odiano. Io l’ho capito al Grande Fratello. Solo che fuori l’ho capito di meno, perché quando capisco che qualcuno non vuole interfacciarsi con me o comunque ha delle emozioni in negativo nei miei riguardi, come invidie, gelosie, io mi distacco e mi dissocio e prendo un’altra strada. Solo che, ovviamente, nella casa non è che si poteva fare questa roba. Quindi me ne sono resa conto, tanto anche dal pubblico. Ci sono amatori come odiatori e ci sta, va benissimo. Ma non è quello che mi scalfisce. Anzi, se ci sono tanti odiatori, significa che ci saranno anche tanti amatori".

Rientrata nella sua Napoli dopo i mesi trascorsi nella Casa del Gf, Zeudi ha infine fatto un bilancio della sua esperienza nel programma televisivo di Signorini: "Onestamente è stata un’esperienza più dura di quello che pensavo, anche psicologicamente non è stato facile, ma nel complesso davvero dire che il bilancio è positivo. Se ho visto i miei video sui mega schermi a Times Square? Sì tanta roba ragazze. Della Casa mi mancheranno tante cose, forse più di tutte il giardino".

