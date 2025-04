Grande Fratello, i fandom non ci stanno: nuova raccolta fondi per Zeudi, donati oltre 24mila euro La fanbase dell’ex Miss Italia ha lanciato una campagna per la ‘vera vincitrice’ del GF: obiettivo 50mila euro per vendicare la sconfitta contro Helena Prestes

Alla fine i pronostici del Grande Fratello sono stati ribaltati, ma a trionfare non è stata Zeudi Di Palma (bensì, a sorpresa, Jessica Morlacchi). L’ex Miss Italia sembrava potesse essere la nuova favorita grazie ai suoi agguerritissimi fandom, ma ha dovuto arrendersi al televoto contro la ‘rivale’ Helena Prestes classificandosi solo al quinto posto. Chi non ha preso bene questa ‘batosta’ sono stati proprio i fandom di Zeudi, che sul web hanno lanciato una nuova raccolta fondi per la propria beniamina, considerata da loro vera vincitrice morale del reality show di Alfonso Signorini. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, nuova raccolta fondi per Zeudi Di Palma

A poche ore dal gran finale del Grande Fratello che ha visto il trionfo di Jessica Morlacchi, i fandom sono tornati a farsi ‘sentire’ sul web a suon di raccolte fondi. Le fanbase più accanite si erano già fatte notare soprattutto sul sito GoFundMe, lanciando campagne di crowdfunding da destinare ai propri gieffini preferiti, da viaggi romantici per Shaila e Lorenzo fino a cene e gioielli per Zeudi Di Palma. Quest’ultima sembrava potesse ambire alla vittoria proprio grazie ai suoi agguerritissimi fandom (che l’hanno trascinata in finale a suon di ribaltoni dei sondaggi), ma così non è stato, anzi. Zeudi è uscita al televoto flash proprio contro la sua ‘rivale’ Helena Prestes (per la gioia dei fan della modella brasiliana sui social). Questa sconfitta proprio sul più bello – come detto – non è andata giù ai fandom di Zeudi, che subito si sono riversati in rete per stupire una volta di più la propria beniamina. Sul web, infatti, si può trovare una racconta fondi da destinare all’ex Miss Italia, considerata dai suoi seguaci la ‘vera’ vincitrice del GF.

La campagna per donare 50mila euro a Zeudi

"Nonostante l’enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui" si legge sulla pagina di campagna di crowdfunding, dove l’obiettivo è quello di arrivare a donare 50mila euro a Zeudi Di Palma per ‘riprendersi’ dopo la sconfitta in finale. Al momento, a poche ore dal termine della diretta su Canale 5, sono state già raccolte 466 donazioni per una cifra pari quasi alla metà (25mila) e quattro sostenitori dell’iniziativa hanno fatto una donazione di ben 1000 euro a testa. "Zeudi, hai vinto tutto e noi abbiamo vinto conoscendoti! L’unica cosa positiva di questo Grande Fratello è che il mondo intero avrà l’opportunità di conoscere la persona meravigliosa che sei" si legge tra i commenti, e ancora: "Usa questi soldi per i tuoi progetti, i tuoi sogni, i tuoi studi, perché se cresci tu, cresciamo tutte noi che crediamo in te, noi che non abbiamo avuto il coraggio che hai tu. Grazie per tutto e per così tanto".

