Grande Fratello, pagelle finale: Morlacchi vince con l'autoironia (8), Shaila inopportuna, Helena schietta e sincera (7) Nella puntata del 31 marzo, Jessica trionfa con l'autoironia e la pancera, Helena perde con stile ed è sincera, mentre Shaila è fuori luogo: le pagelle del GF

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La finale del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 31 marzo 2025, si apre con il conduttore che entra nella casa più spiata d’Italia e saluta tutti i finalisti: Jessica Morlacchi (vincitrice), Helena Prestes (seconda), Chiara Cainelli (terza), Lorenzo Spolverato (quarto), Zeudi Di Palma (quinta) e Mariavittoria Minghetti, uscita col televoto aperto lunedì scorso. Non mancano le sorprese per i gieffini, né forti emozioni, con Jessica che canta Oggi sono io e ritrova il padre e la sorella, Helena che rivede la sorella Mariana, Lorenzo che incontra i genitori e Zeudi che suona la batteria e poi abbraccia la madre e il fratello. Insomma, tanti momenti pieni di gioia che mostrano il lato più dolce di tutti i concorrenti, anche se qualche scivolone non manca. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 31 marzo del Grande Fratello 2025.

Grande Fratello, puntata 31 marzo 2025: le pagelle della finale

Jessica Morlacchi è tornata (come prima) e ha vinto, voto 8: dopo un mese in cui un cambiamento nel suo modo di fare e rapportarsi con gli altri lo abbiamo visto, possiamo dire che Jessica è tornata ad essere la persona che abbiamo conosciuto all’inizio del reality show, che per molti, noi compresi, era un personaggio costruito ad hoc per lo show e fin troppo esuberante, ma almeno non aveva niente a che fare con quello sguardo glaciale e spiazzante che fino a una paio di mesi fa la faceva sembrare un serial killer pronta a entrare in azione. Oggi ci ha fatto divertire, prima parlando più volte della sua "pancera" con una spontaneità e un’autoironia che sono solo da apprezzare, poi – tra le altre occasioni – rispondendo a una domanda di Signorini volta a capire con quale concorrente non le interessa mantenere i rapporti: "Domanda cattivissima, dico con Clayton, perché che ci dobbiamo dire? Lui sta in America! Sarebbe anche difficile comunicare!" Lasciamoci il passato alle spalle (l’avevamo bocciata per aver abbandonato il reality di sua spontanea volontà mancano di rispetto al pubblico) e festeggiamo con lei!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alfonso Signorini nel mood giusto per la finale, voto 8: abbiamo spesso parlato della conduzione un po’ sciatta di Signorini, anche se nelle ultime settimane ha raddrizzato il tiro punzecchiando i concorrenti per giungere alla verità e dimostrando di avere le idee chiare su quanto accaduto in questa edizione, nonostante continui tuttora a confondere nomi. Nella finale però non fa nulla di tutto questo: evita polemiche e scontri, e se ci sono, come quello tra Lorenzo e Shaila, smorza i toni. Conduce con grande spontaneità e il sorriso stampato sulle labbra dall’inizio alla fine, perché la finale deve essere un giorno di festa ed è giusto che ogni concorrente, al di là del comportamento tenuto lungo il percorso, si goda il suo momento di gloria. L’unica scelta che troviamo fuori luogo è quella di lasciare spazio a Shaila Gatta proprio oggi, visto che la serata deve essere interamente dedicata ai finalisti. Però vogliamo spezzare una lancia a suo favore: perlomeno il blocco si verifica a inizio programma e l’argomento, a parte quando Lorenzo arriva in studio, non viene più toccato mentre il modello è nella casa. In fondo, la puntata passa veloce tra televoti flash, risultati e sorprese, e porta con sé talmente tante emozioni e leggerezza (tralasciando la prima mezz’ora) che cominciamo a credere che il GF possa essere meglio di quanto visto finora, che possa dare spazio alle gioie vere e a momenti di condivisione sincera, escludendo dai blocchi dinamiche inconsistenti su cuoricini con le mani e liti senza ‘ciccia’ o alcun senso.

Zeudi Di Palma si mette alla prova, voto 7: la strategia da lei adottata all’interno della casa non ci è mai piaciuta, perché di trasparenza e coerenza ne abbiamo vista poca, però questa sera si mette alla prova con la batteria (parliamo dello strumento musicale) e dimostra anche di saperci fare, nonostante non suoni da un po’. Ecco, che abbia scelto di provarci senza esitare lo abbiamo apprezzato molto, come la sua reazione dolce e autentica quando sono arrivati madre e fratello, e il fatto di aver evitato di colpire Helena nel momento in cui, col risultato del primo televoto flash in mano, Signorini le ha chiesto "Chi esce?", prediligendo toni pacati e parole semplici ma che sanno di verità per la prima volta: "Mi piace uscire con serenità. Secondo me, vince lei".

Helena Prestes schietta, voto 7: è vero che Signorini non ha dato modo di vivere scontri infuocati nel salone, a parte la discussione, nemmeno tanto accesa nei toni, di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, però è anche vero che Helena è famosa per i suoi numerosi tentativi di prendersi la scena anche nei momenti meno opportuni. Ma oggi si è dimostrata più matura e meno egoista, intervenendo solo quando presa in causa dal conduttore, mantenendo toni misurati senza mai accendere il dibattito, nemmeno durante i blocchi dedicati ad altri. Ha avuto rispetto e questo, a nostro avviso, va premiato. Promuoviamo anche la sua schiettezza e sincerità nel dire ciò che pensa, pure a muso duro, come nel momento in cui Signorini le domanda "Chi esce?" e lei risponde subito: "Secondo me, esce lei", riferendosi a Zeudi Di Palma.

Chiara Cainelli troppo sicura di sé, voto 5: bello che sia consapevole del proprio valore, una certezza che non appartiene a tutti, però la sua superbia tocca picchi altissimi e a lungo andare risulta molto fastidiosa. Ci riferiamo in particolare a quando sostiene di avercela fatta sempre da sola, parlando della sua vittoria al secondo televoto contro Lorenzo Spolverato, senza nemmeno domandarsi se tutto questo successo sia dovuto a ben altro, per esempio ai voti dei fandom dei suoi alleati: Zeudi Di Palma in questo caso, perché Lorenzo, suo amico, sceglie di sfidarla. Alla fine, diciamocelo, non è che Chiara abbia portato dinamiche incisive nello show…

Shaila Gatta brutale e fuori luogo, voto 4: un paio di settimane fa l’avevamo premiata per aver scelto se stessa ed essersi allontanata da Lorenzo, quindi non consideriamo sbagliato quanto ha detto in diretta, perché, alla fine, non è certamente un amore sano il loro, se poi di amore si parla davvero. Però questa piazzata proprio nella finale, davanti a tutta Italia, quando ha avuto 5 mesi per riflettere sul da farsi, non riusciamo proprio a comprenderla, anche perché è lei che ne esce malissimo. Ma come? Fino a lunedì scorso "ti amo", dopo essersi pure presa una pausa da lui e aver cambiato idea solo una settimana dopo, e ora parole infuocate, accuse pesanti e toni freddissimi? Voleva danneggiare Lorenzo perché pensa ancora che sia colpa sua se ha perso la finale e quindi è una sorta di ripicca? Voleva aiutarlo a passare da vittima per permettergli di vincere? Ogni ipotesi è valida, ma, comunque la si metta, la sua scelta di attaccare Lorenzo in una maniera così brutale e fuori luogo, visto che per il modello doveva essere un giorno di festa, è di pessimo gusto e non le fa onore. Se poi voleva la telecamera puntata su di sé in finale, c’erano altri modi per farsi notare, non certo sparare a zero sulla persona che lunedì scorso diceva di amare.

Lorenzo Spolverato ipocrita e incoerente, voto 4: Shaila non si è comportata in modo rispettoso nei suoi confronti e su questo ci sono pochi dubbi, ma è anche vero che il comportamento di Lorenzo – passare dalla sua reazione fredda di quando Shaila è stata eliminata al soffrire tanto da piangere per la sua lontananza – non è credibile. Lorenzo accusa la sua ex fidanzata di non averlo mai amato, di aver giocato con lui fin dall’inizio (che poi è evidente da parte di entrambi che non ci sia del vero interesse verso l’altro), ma, alla fine, è il primo a mettere in piedi strategie su strategie per arrivare nella finale. Se non altro ha il merito di esserci riuscito nonostante gli innumerevoli scivoloni durante il suo percorso nella casa.

Potrebbe interessarti anche