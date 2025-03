Grande Fratello, follia fandom prima della finale: “Concorrenti scortati, si teme per la loro incolumità” A poche ore dalla finalissima del reality show di Alfonso Signorini alcune agguerrite fanbase si sarebbero presentate fuori dagli studi con petardi e uova

È il giorno della finalissima del Grande Fratello e la tensione sta salendo nella casa più spiata d’Italia, ma non solo. A poche ore dall’inizio della puntata che chiuderà questa 18esima edizione eleggendo il vincitore, infatti, si sarebbero verificati alcuni disordini fuori dagli studi del reality show di Alfonso Signorini. Come riportato da Amedeo Venza sui social, alcuni fandom si sarebbero presentati con petardi e uova, costringendo i concorrenti del GF a raggiungere gli studi scortati da più bodyguard. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, i fandom fuori dagli studi di Signorini

"Clamoroso! Alcuni concorrenti usciti dal GF e non solo questa sera saranno scortati da più bodyguard perché si teme per la loro incolumità" ha scritto nel pomeriggio Amedeo Venza sui social. A poche ore dall’inizio della finale del Grande Fratello, infatti, l’esperto di gossip ha raccontato di alcuni disordini che si sarebbero verificati fuori dagli studi del reality di Alfonso Signorini. Stando alle sue parole alcuni agguerritissimi fan si sarebbero presentati ai Lumina Studios, situati nel Parco di Veio a Roma Nord, dove sorge la nuova casa più spiata d’Italia. Oltre agli inquilini Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, questa sera saranno presenti tutti i concorrenti eliminati di questa edizione che – come detto – sono stati costretti a raggiungere gli studi sotto scorta per evitare incidenti.

Disordini prima della finale del GF: cos’è successo

"Alcuni fandom delle finaliste di stanno presentando fuori dallo studio del GF con petardi, uova e altre cose" spiega Venza, aggiungendo: "Fermateli! Qui abbiamo toccato davvero il fondo!". Stasera andrà in scena la finalissima del Grande Fratello (qui tutte le anticipazioni e i sondaggi) e il timore più diffuso era proprio quello che i fandom potessero recitare un ruolo determinante per l’esito del reality. Helena Prestes è infatti la favorita numero uno per la vittoria finale ma i fandom di Zeudi Di Palma sono agguerritissimi e pronti a ribaltare la situazione a suon di voti (e, quanto pare, non solo quelli). Come andrà a finire? Quel che è certo è che, dopo la folle (ma comunque ancora innocua) raccolta fondi per i propri gieffini preferiti i fandom di questa edizione si sono spinti sempre oltre il limite e la finale di questa sera potrebbe rappresentare il picco.

