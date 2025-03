Grande Fratello, Stefania smaschera la strategia di Shaila: “Ha lasciato Lorenzo per un motivo, ora prova col vittimismo” Dopo un tira e molla infinito, la ballerina e il modello milanese non stanno più insieme. Il motivo? Secondo la Orlando si tratta di una tattica bella e buona.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

In questa edizione del Grande Fratello, che sta ormai per giungere al termine, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati senza alcun dubbio tra i protagonisti assoluti. La loro tormentata storia d’amore ha più volte attirato l’attenzione e, dopo un tira e molla durato quasi sei mesi, il modello milanese e la ballerina sembrerebbero essere ormai arrivati a un punto di non ritorno. Da un paio di settimane, infatti, i due ragazzi non stanno più insieme e a prendere le distanze da questa love story sarebbe stata soprattutto Shaila. Su questo è intervenuta anche Stefania Orlando che non ha mai creduto fino in fondo a questa relazione e che, dopo l’ennesima rottura, ha espresso di nuovo il suo parere smascherando quella che, a detta sua, sarebbe la strategia di Shaila: ecco le sue parole.

GF, Stefania smaschera Shaila: "Ora le conviene giocare la carta del vittimismo"

Da quando Stefania Orlando è entrata nella casa del Grande Fratello, non si è mai tirata indietro nell’esprimere i suoi dubbi in merito alla love story tra Lorenzo e Shaila, ritenendola pura strategia per arrivare più avanti possibile nel gioco. Di recente la Orlando è stata eliminata, ma questo non le ha certo impedito di esprimere nuovamente il suo parere, soprattutto dopo l’allontanamento definitivo tra i due ragazzi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?", ha scritto Stefania su X, sottolineando di nuovo il suo pensiero a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello.

GF, Lorenzo e Shaila: vero amore o strategia?

La teoria di Stefania Orlando potrebbe effettivamente trovare conferma nelle recenti dinamiche dentro e fuori la casa. Si sa, le ship all’interno del Grande Fratello hanno sempre aiutato i concorrenti ad andare avanti, e questo è risaputo. E mentre Lorenzo è effettivamente riuscito ad arrivare in finale (aiutato appunto dalla love story con la ballerina) per Shaila questo non è bastato, e al televoto per decretare il terzo finalista ha perso a mani basse contro Zeudi. Secondo Stefania Orlando, Shaila avrebbe allora deciso di mettere in gioco la carta della donna single, forte e indipendente, che soffre per amore ma che continua a combattere per sé stessa. Tutto per tentare di conquistare il pubblico in altro modo dopo che la ship si è rivelata per lei inutile (dal punto di vista del gioco). Sarà davvero così? Pura strategia o un amore tormentato meritevole di attenzione per la sceneggiatura di qualche futura soap opera? Chi vivrà, vedrà.

Potrebbe interessarti anche