Grande Fratello nuova polemica salata per Shaila e Lorenzo Shaila e Lorenzo nel mirino al Grande Fratello per un gesto scaramantico con il sale dopo il passaggio di Helena. Scoppia la polemica sui social.

Nella Casa del Grande Fratello, le tensioni non si fermano mai, e anche ieri sera è andata in scena una nuova polemica che sta facendo discutere telespettatori e utenti social. Protagonisti dell’ultimo caso sono, neanche a dirlo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, finiti al centro di un’accesa discussione per un gesto considerato da molti di cattivo gusto, se non addirittura offensivo.

Tutto è iniziato quando Helena Prestes, durante una tranquilla cena, si è alzata per andare in cucina a prendere delle bruschette. Tornata al tavolo, ne ha offerte anche a Shaila e Lorenzo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che subito dopo la ballerina ha compiuto un gesto che ha sollevato una vera e propria bufera online. Con la mano destra, Shaila ha preso un pizzico di sale e lo ha lanciato prima dietro la spalla sinistra e poi dietro la destra. Si è poi rivolta a Lorenzo invitandolo a fare altrettanto. Il ragazzo, divertito ma anche un po’ perplesso, ha chiesto: "Ma porta fortuna? Ok, allora butto dietro tutto il barattolo!".

Grande Fratello, ancora polemiche su Shaila e Lorenzo

Il gesto, percepito da molti come scaramantico e probabilmente legato alla presenza di Helena, ha sollevato un’ondata di critiche. Sui social è esplosa l’indignazione, con decine di utenti che hanno interpretato l’azione come un tentativo di scacciare la sfortuna causata dal passaggio della modella brasiliana. "Ma davvero siamo ancora a questi livelli?", scrive qualcuno su X. "Gettano il sale dopo che lei porta il pane? Ridicolo e offensivo!". Altri aggiungono: "Pensare che un concorrente è stato eliminato per molto meno. E questi invece fanno superstizioni in diretta?".

Non sono però mancati i difensori di Shaila e Lorenzo, in particolare i fan della coppia – ribattezzata "Shailenzo" – che hanno preso d’assalto i social per giustificarli. "È solo un gesto scaramantico e antico, non ha nulla a che vedere con Helena", si legge in diversi commenti. Secondo la tradizione popolare italiana, infatti, l’atto di gettare un pizzico di sale dietro la spalla sinistra – usando la mano destra – servirebbe a scongiurare la sfortuna, proprio perché la parte sinistra è considerata il "lato del diavolo", mentre la destra rappresenta il lato divino.

Ciononostante, il tempismo del gesto e il contesto in cui è avvenuto non hanno convinto tutti. In un reality dove ogni movimento viene osservato al microscopio, anche una semplice manciata di sale può trasformarsi in un caso nazionale. Shaila e Lorenzo sono sempre al centro delle polemiche e sui due più volte si è parlato di possibile squalifica, sono sicuramente i due personaggi più controversi e questo gesto lo dimostra.

