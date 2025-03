Grande Fratello, sondaggi televoto: Stefania contro Chiara e Mariavittoria, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera La 37esima puntata del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: in 4 in nomination, chi si salva e chi è a rischio stasera, 6 marzo 2025.

La casa del Grande Fratello continua a svuotarsi. Nella puntata di oggi giovedì 6 marzo 2025 – la 37esima diretta stagionale – infatti, il reality show di Alfonso Signorini saluterà un altro coinquilino in vista della finalissima in programma il prossimo 31 marzo. In nomination ci sono 4 concorrenti e il televoto sancirà un’altra eliminazione: chi sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia

Dopo la doppia eliminazione a sorpresa dello scorso lunedì (con l’uscita di scena di Maria Teresa Ruta e di Mattia Fumagalli, condannato dal televoto flash), al Grande Fratello è ancora tempo di saluti. Mentre nella casa più spiata d’Italia continua a tenere banco la situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (e la rivalità con Helena Prestes, accusata di accanimento anche da Javier Martinez), infatti, un nuovo televoto eliminatorio stabilirà chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare il reality show di Alfonso Signorini.

In nomination ci sono 4 concorrenti: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando. Chiara è stata nominata da Javier e Federico, a sua volta nominato da Tommaso e Jessica. Mariavittoria è stata invece nominata da Chiara e Zeudi (che si è unita per "vendicare" l’amica), mentre Stefania – autentica mattatrice dell’ultima puntata, tra provocazioni e frecciate alle coppie protagoniste di questo GF come Shaila e Lorenzo ed Helena e Javier – è stata mandata in nomination da Shaila e, segretamente, da Giglio e Lorenzo.

Sondaggi televoto Gf (oggi 6 marzo): chi viene eliminato e chi si salva, risultati e percentuali

Condotta da Alfonso Signorini, la 37esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda oggi giovedì 27 febbraio 2025 decreterà dunque una nuova eliminazione. Il televoto di stasera sarà infatti eliminatorio e il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito da salvare: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando al sondaggio Gf lanciato da Libero Magazine (puoi votare QUI) , al momento, Stefania Orlando è la favorita con il 34% dei voti (nonché tra le preferite del pubblico, che spinge per un suo posto in finale). Segue Mariavittoria Minghetti con il 24% delle preferenze, ma sarà battaglia soprattutto tra Chiara Cainelli e Federico Chimirri , dati rispettivamente al 22% e al 21% secondo le proiezioni. Ecco il riepilogo del sondaggio e le percentuali di gradimento dei quattro concorrenti protagonisti della votazione odierna al Grande Fratello:

