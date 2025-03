Grande Fratello, Zeudi esplode dopo la puntata e accusa Signorini: l’azione clamorosa delle sue fan La gieffina ex Miss Italia ha avuto un crollo post diretta e ha raccontato di avere subito un’aggressione da parte di Helena: i fandom insorgono sul web

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Zeudi Di Palma non ci sta. Tra le protagoniste assolute di questa 18esima edizione del Grande Fratello (e della pirotecnica puntata di ieri), la gieffina ed ex Miss Italia ha avuto un crollo emotivo al termine della diretta, scoppiando in lacrime dopo l’ennesimo ‘attacco’ di Helena Prestes e accusando Alfonso Signorini di non averla ascoltata. I suoi fan – tra i più agguerriti della storia del GF – sono insorti sul web, chiedendo a gran voce provvedimenti contro il programma. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, il crollo di Zeudi Di Palma: l’aggressione di Helena

Non solo l’eliminazione di Tommaso Franchi e il ‘salvataggio’ in extremis di Javier Martinez: la puntata di ieri del Grande Fratello ha riacceso anche le discussioni intorno a Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. L’ex Miss Italia ha infatti accusato la modella brasiliana di avere "strumentalizzato la sua sessualità" prendendola in giro nella casa più spiata d’Italia, ma Helena ha ribadito di essere stata "usata" a sua volta. Al termine della diretta, tuttavia, le scintille non sono finite.

"Tu sei una falsa. Io non ho mai attaccato il tuo orientamento. Tu manipoli e sei bugiarda. Con questa falsità rimarrai da sola nella vita vedrai. Sei venuta qui e mi hai usato per arrivare" l’attacco di Helena. A questo punto Zeudi è sbottata, accusando l’ex amica di averla aggredita: "Avete visto come ha abbassato lo sguardo quando io ho detto quella cosa che mi ha fatto? Sì, parlo dell’aggressione che ho subito". Stando alle parole dell’ex Miss Italia, l’episodio sarebbe stato volontariamente ignorato da Signorini e il suo team: "Io questa cosa l’ho tirata in ballo più volte stasera e nessuno ha detto nulla o mi ha chiesto qualcosa. Quell’attacco e quell’aggressione spero si sia vista. Perché io non me lo merito! Però mi auguro davvero che il pubblico lo sappia e abbia visto l’aggressione". "Io sono passata attraverso troppe cose e mi devo subire lei che mi ha aggredito e non contenta ha detto che strumentalizzo. Voi mi volete bene, ma non potete capire che ho vissuto io. A questa persona (Helena) hanno fatto un altro sconto" ha concluso poi in lacrime la gieffina.

Insorgono i fandom di Zeudi: cosa hanno fatto

Una costante di questa edizione del Grande Fratello – soprattutto tra pronostici ribaltati e televoti ‘inquinati’ – i fandom di Zeudi Di Palma sono ovviamente insorti dopo il racconto della loro beniamina. Nelle ultime ore, infatti, sui social è iniziata una vera e propria crociata contro il Grande Fratello e Alfonso Signorini, accusati di non avere tutelato l’orientamento sessuale di Zeudi e di avere lasciato bullismo, odio e bifobia dilagare all’interno della casa più spiata d’Italia. In tanti hanno anche chiesto l’intervento di Glaad, organizzazione attivista per i diritti umani ed LGBTQIA+ impegnata nella lotta contro la discriminazione basata sull’identità di genere e l’orientamento sessuale: "Per favore, aiutateci! Una donna bisessuale di 23 anni è vittima di bullismo e di omofobia, accusata di usare il suo orientamento per vincere. È vergognoso!".

