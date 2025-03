Grande Fratello, rivolta dopo l’uscita di Amanda: “I fandom tossici vincono sempre”, ancora ombre sul televoto L’eliminazione della minore delle sorelle Lecciso ha scatenato l’indignazione del web: il pubblico social non ci sta e punta il dito contro il sistema di voto

Pietro Guerrini

La 35esima diretta stagionale del Grande Fratello è andata in archivio, ma non senza colpi di scena. La puntata andata in onda ieri giovedì 27 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5, infatti, ha visto l’uscita di scena di Amanda Lecciso, condannata dal televoto. L’eliminazione di una delle protagoniste indiscusse di questa 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini ha sollevato il popolo del GF sui social, dove in tantissimi si sono scagliati contro il sistema di voto e l’ennesimo ribaltone dei sondaggi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, l’eliminazione di Amanda Lecciso

L’avventura di Amanda Lecciso al Grande Fratello si è chiusa ieri giovedì 27 febbraio 2025, nel corso della 35esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini. Una delle primissime concorrenti entrate ‘in corsa’ di questa 18edizione del programma (insieme a Helena Prestes e Iago García), Amanda è rimasta nella casa più spiata d’Italia per ben 161 giorni, imponendosi gradualmente come una delle gieffine più amate, al centro di gran parte delle dinamiche della casa ma comunque sempre lucida nell’analizzare le varie situazioni. La minore delle sorelle Lecciso è finita in nomination una quantità incalcolabile di volte, ma è sempre riuscita a uscire indenne dal televoto, almeno fino a ieri, quando è andato in scena l’ennesimo ribaltone dei sondaggi. Contro ogni previsione, infatti, Maria Teresa Ruta (che era data al 4%) è risalita fino addirittura al 16,5% dei voti, condannando Amanda (al 9% come da sondaggio).

La reazione (indignata) dei social: televoto sotto accusa

L’uscita di scena di Amanda Lecciso – come anticipato – ha scatenato l’indignazione del pubblico del Grande Fratello, soprattutto sui social. Il popolo del web ha ancora una volta puntato il dito contro il televoto, già al centro di infinite polemiche tra i bot non identificati e voti dal Brasile che avevano ‘sabotato’ Helena Prestes regalando la finale a Jessica Morlacchi. "Amanda sei amata da tutti e nessuno ti voleva fuori, è colpa dei bot" si legge su X, dove in tanti attaccano anche e soprattutto i fandom: "Amanda è uscita non per il pubblico ma per fandom tossici. Ripetiamo insieme", "Amanda io to ho sempre votato, tu sei il mio Grande Fratello! Mi disp che i fandom tossici vincono sempre", "Sempre più convinta che l’anno prossimo devono mettere i voti solo a pagamento così finisce ‘sta storia de ‘sti fandom", "Shaila non fare la finta tonta, anche Amanda è uscita per i fandom! Finiamola con sto pubblico, che se per fosse per noi, il vostro gruppetto sarebbe già tutto fuori!". L’eliminazione di Amanda Lecciso, insomma, non è andata giù a tanti appassionati: "I vincitori morali del Grande Fratello sono fuori (Luca, Jago, ed Amanda). Persino Helena era uscita. È un gioco falso. Guardatelo voi. Io ho smesso da un mesetto. Tutto truccato e pilotato", "Mi mancherai Amanda Lecciso ricorda che rimarrai sempre l’unica concorrente immacolata di questo Grande Fratello il che era una missione impossibile quindi hai già vinto", "Comunque che la Ruta si sia salvata contro Amanda non ci credo mai. Stanno facendo fuori via via chi torna comodo a loro dai".

