Attimi di follia al Grande Fratello: Helena prova a lanciare un bollitore pieno d'acqua contro Jessica Lite durissima al Gf: la Morlacchi insulta la brasiliana ("Imbecille") che perde la testa e tenta di aggredirla. Ecco cosa è successo.

Attimi di follia e violenza al Grande Fratello, dove la rivalità tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes va fuori controllo e raggiunge un punto di non ritorno. Le due concorrenti, nemiche giurate di questa edizione del reality di Canale 5, ieri sono state protagoniste di una durissima lite degenerata in un tentativo di aggressione della brasiliana, che ha lanciato contro l’ex cantante dei Gazosa un bollitore. L’episodio segna il culmine di periodo di tensioni nella Casa e ha creato scalpore sui social, dove il video della lite è diventato virale in poche ore.

Grande Fratello, follia di Helena contro Jessica: il lancio del bollitore

L’alterco tra Helena e Jessica è esploso dopo settimane di tensioni tra le due concorrenti ed ha preso forma durante una cena di gruppo. Tutto è iniziato quando la Morlacchi si è rivolta più volte alla brasiliana apostrofandola come ‘imbecille’ con fare provocatorio. Helena, visibilmente innervosita, ha avvertito la coinquilina di smetterla, ma Jessica di tutta risposta ha continuato a provocarla, portando la modella sudamericana all’esasperazione.

"Se tu mi chiami un’altra volta imbecille vedrai che faccio", ha minacciato la Prestes. Quindi Jessica, con fare canzonatorio, ha ribadito l’insulto e a quel punto Helena ha perso la testa, rispondendo in modo violento. La concorrente si è alzata da tavola, si spostata in cucina, ha preso un bollitore dal fuoco e ha tentato di lanciare l’acqua bollente contro la rivale. Per fortuna l’intervento immediato di Javier Martinez e Maxime Mbanda ha impedito che l’acqua calda raggiungesse Jessica, evitando quello che avrebbe potuto essere un incidente ben più grave. Come se non bastasse, Helena Prestes ha poi lanciato il bollitore verso Jessica Morlacchi (per fortuna senza colpirla), insultandola: "Putt*na". Ovviamente si tratta di un episodio gravissimo, sul quale Signorini e gli autori del Grande Fratello non potranno soprassedere, anche perché sui social da ore non si parla d’altro.

Le reazioni social

Su ‘X’, infatti, fioccano commenti sulla vicenda, e la cosa sorprendente è che molti utenti tendono a giustificare Helena nonostante il bruttissimo gesto compiuto contro Jessica. C’è chi scrive: "Helena ha sicuramente esagerato ma Jessica che da un mese le dà dell’ imbecille nn è da meno", oppure: "Il gesto non si può giustificare, ma sfido chiunque a non rimanere calmo mentre stai mangiando in santa pace e non stai ca**ndo nessuno è arriva questa a provocarti", e infine: "Un tempo jessica mi piaceva… Helena si è controllata fin troppo!!!!".

Non mancano, ovviamente, anche messaggi a sostegno della Morlacchi e d’accusa a Helena. "Cioè fatemi capire…. helena lancia acqua e bollitore e quella che sbaglia è Jessica,?? Non si reagisce mai così qualunque sia stato il motivo della lite… deve essere squalificata", scrive un utente. E un altro aggiunge un particolare sulla causa scatenante della lite: "Helena ha ripetutamente spostato il cestino del pane per non farlo prendere a jessica, non giriamo sempre le frittate, è sempre lei che inizia a provocare".

La richiesta dell’account di Jessica su Instagram: "Helena da squalifica"

Infine, da segnalare la presa di posizione dell’account ufficiale di Jessica Morlacchi, che ha condiviso i video della lite accompagnati da una richiesta di provvedimenti drastici contro Helena, taggando gli account di Alfonso Signorini, Beatrice Lucci e quello ufficiale del Grande Fratello: "Questo non basta a squalificare Helena Prestes dal gioco?. La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà di prendere provvedimenti", si legge su Instagram.

