Grande Fratello, Shaila fa l’amore con Lorenzo e svela: “Mi sto innamorando”. Ma i social l’asfaltano L'ex velina ha confessato al Gran Hermano di essere innamorata del coinquilino. E con dovizia di particolari ha raccontato la loro notte di passione. Ma il web non le crede.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Prosegue a gonfie vele la passione tra Shaila e Lorenzo. I due inquilini del Grande Fratello, momentaneamente in ‘trasferta’ nella casa spagnola, sembrano più presi che mai. Shaila oggi si è addirittura lasciata andare a una lunga confessione con le compagne di reality, e in sostanza ha ammesso di essere andata a letto con Lorenzo. Non solo. L’ex velina ha anche rivelato, arrossendo, che si starebbe davvero innamorando del giovane modello. Sui social però in pochi le credono. Dopo il suo flirt iniziale con Javier, questa confessione plateale del suo amore per Spolverato è apparsa alquanto forzata. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, Shaila è innamorata (ma i social la asfaltano)

Da quando è approdata al Gran Hermano spagnolo, Shaila Gatta sembra aver subito una metamorfosi. Improvvisamente ha solo occhi per Lorenzo Spolverato, che fino a qualche giorno fa ignorava bellamente. E addirittura, oggi, la ballerina ha confidato spudoratamente tutti i dettagli della sua passione alle coinquiline. "Io mai, mai nella mia vita ho vissuto un’emozione così", ha ammesso la Gatta mentre si trovava in bagno, insieme a un gruppo di gieffine spagnole.

"Ve lo giuro", ha poi aggiunto, riferendosi alla notte di passione con Lorenzo. "Era proprio una cosa di stomaco. È un mese e mezzo che ci conosciamo, ma oggi è la prima volta che lo facciamo…è stato così bello che non era il bacio quello che conta, l’ho vissuto così intenso. Volevo stare lì tutta la notte…divento matta, mi sento come una bambina, sono felice". E quando una delle inquiline le ha chiesto se si sta innamorando, Shaila ha replicato subito: "Si, credo di sì".

Sarebbe tutto bello e perfetto. Non fosse che durante le prime settimane del GF Shaila sembrava aver scelto un altro, cioè Javier. Per questo i social, adesso, faticano a credere a questa storia. Qualcuno scrive: "2 persone egocentriche, Lorenzo e Shaila, che cercano al #grandefratello di avere sempre visibilità facendo i matti, vanno in Spagna e invece che approfittarne per più opportunità lavorative in futuro, stanno isolati per clip". E un’altra fan rincara la dose su X: "Nessuno vietava a Shaila di buttarsi subito nel letto di Lorenzo e di amarlo con passione, è tutto il giro che ha fatto che è poco chiaro, cercando di prendere per il cu*o Javier, pubblico e altri concorrenti. Loro due stanno benissimo insieme nulla da dire".

"Le avete scritto un copione perfetto", sentenziano altri, alludendo a una complicità degli autori, "peccato che gli attori non sono all’altezza!". E infine, qualcuno si spinge oltre, paragonando la nuova coppia a due vecchie conoscenze (non proprio amatissime) del reality: "A Shaila e Lorenzo devo riconoscere una cosa, sono stati capaci di farsi odiare di più di Soleil e Alex, assurdo, nessuno ha mai battuto quei record rendiamoci conto, chapeau".

